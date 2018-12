Artista a fost îngropată în apropiere de Sviniţa, locul în care Anca Pop și-a găsit sfârșitul, după ce a derapat cu mașina și a ajuns în apele fluviului, a anunțat observator.tv.

La funeralii au participat doar familia și prietenii. Groapa în care Anca Pop își va găsi odihna veșnică a fost săpată la nici 200 m de fluviu, în Golful Sviniței. Dorința ei era să fie înmormântată cât mai aproape de apă.

Artista care locuia la Bucuresti, mergea acasă, la părinţi ei în Moldova Veche, însă drumul i s-a oprit pe DN 57, la câțiva kilometri de casă.

Fraga: „Mintea mea a refuzat să reacționeze”

Anca Pop trăia o poveste de dragoste cu Ardeja Fraga. „M-a sunat un apropiat de-al Ancăi…mi-a spus că Anca a murit și eu am crezut că e o glumă. Apoi am văzut la știri că este adevărat. În primă fază, mintea mea a refuzat să reacționeze, n-am putut să plâng, am început să tremur din tot corpul”, a povestit iubita artistei.

„Am vorbit cu ea ultima dată acum o săptămână și am avut o discuție foarte adâncă. Am avut senzația că vorbim pentru prima dată cu adevărat. Mi-a spus că vrea să petreacă mai mult timp cu familia în perioada asta și că o să plece mai des la Moldova Nouă”, a mai declarat Fraga pentru Antena 1.

EXCLUSIV/ „A fost șocul vieții când am aflat cine e Moș Crăciun!'. Răzvan Lucescu ne-a dezvăluit cum a descoperit, când era în clasa a III-a, că Mircea Lucescu, tatăl lui, este cel responsabil pentru cadourile de sub brad