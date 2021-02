Polițiștii din Vrancea au făcut, marţi, percheziţii la locuinţa fostului primar al comunei Slobozia Bradului, Iulian Dumitru, după ce actualul edil a reclamat că din Primărie lipseşte un laptop în valoare de 6.500 de lei, pe care este instalat softul folosit pentru taxe şi impozite locale.

„La inventarierea pe care am făcut-o s-a constatat că un laptop din compartimentul fostului primar, în valoare de 6.500 de lei, nu se află în instituţie. Am făcut două notificari către dumnealui. I-am solicitat să ne restituie acest laptop, problema nu e aparatul, ci programul care e instalat pe el. Are instalat programul de taxe şi impozite şi de contabilitate a primăriei. Am o teamă că poate să intre în baza de date şi să facă modificări ca să ne creeze nouă probleme. Nu a înţeles că trebuie să restituie acest laptop, aşa că m-am adresat Poliţiei”, a declarat primarul Merlin Ivancea.

În urma percheziţiilor, laptopul a fost găsit acasă la fostul primar şi urmează să fie returnat Primăriei Slobozia Bradului. De asemenea, fostul edil a fost dus la sediul Poliţiei pentru audieri.

Rudele fostului edil au transmis în direct o parte din acțiunea de descindere, potrivit Monitorul de Vrancea. Potrivit sursei citate, soția fostului edil spune că „pentru un laptop face fratele Merlin treaba asta, e și pocăit”.





„În această dimineață, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Gugești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au efectuat o percheziție domiciliară în comuna Slobozia Bradului, la locuința unei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt. În urma activităților a fost ridicat, în vederea continuării cercetărilor, un laptop, iar un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Vrancea, Paula Enache.

