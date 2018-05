Iulian Echimov, un medic veterinar din Iași, a murit în condiții suspecte. Tânărul de doar 27 de ani s-a stins din viață din cauza unei boli contractate, după ce a muncit la o fermă de porci din Danemarca.

Iulian a plecat din satul ieșean Brătești și a muncit timp de doi ani la o fermă de porci din Danemarca, scrie bzi.ro.

„Fratele meu a plecat în Danemarca să lucreze pentru un trai mai bun (…) A fost recrutat într-o firmă de joburi. A dat interviu. A fost la o fermă de porci. A stat acolo un an. Acolo situația a fost foarte bună. Ferma era curată. La un moment dat, a vrut un salariu mai mare și i s-a oferit la o altă fermă un contract mai mare, dar nu era așa de curată. Dupa jumătate de an la ferma respectiva, m-a sunat într-o seară să-mi spună că nu se simte bine, că are erupții cutanate pe piele”, a povestit, pentru sursa citată, fratele medicului veterinar.