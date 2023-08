UPDATE ora 16.45: Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a avut o discuție telefonică cu premierul din Maroc, Aziz Akhannouch.

„Am avut o conversaţie telefonică excelentă cu premierul Marocului Aziz Akhannouch. Aştept cu nerăbdare continuarea dialogului şi consolidarea cooperării noastre pe viitor. Mulţumiri speciale serviciilor de informaţii din Maroc pentru cooperarea recentă în vederea eliberării cetăţeanului român Iulian Gherguţ, care a fost răpit în Burkina Faso”, a anunțat Marcel Ciolacu pe Twitter.

Excellent ?conversation w/ ?? PM Aziz Akhannouch. Looking forward to continuing dialogue & building our cooperation further. Special thanks to Morocco intelligence services for t/ recent cooperation in releasing t/ ??citizen Iulian Gherguț, who was kidnapped in Burkina Faso.