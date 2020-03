De Mihai Niculescu,

Bărbatul era deosebit de violent și până acum a mai încălcat două alte ordine de protecție, prin care îi era interzis să se apropie la 100 de metri de fosta parteneră. Femeia din Deleni, Camelia Mutu, s-a trezit sâmbătă dimineața cu fostul ei soț în casă, arată publicația Vremea Nouă.

Bărbatul tocmai se întorsese de la muncă din Germania, și pentru că venea dintr-o zonă afectată de coronavirus, autoritățile au decis să-l plaseze în izolare la domiciliu. Acum femeia este nevoită să stea și ea în izolare, sub același acoperiș cu cel care a maltratat-o ani de zile, arată sursa citată.

„Eu am trei ordine de protecție împotriva lui. Ultimul a fost eliberat în luna decembrie 2019 și este valabil sase luni. Potrivit acestui ordin, până în luna iunie 2020, fostul meu soț n-ar trebui să se apropie la mai puțin de 100 de metri de mine. Am ajuns la al treilea ordin pentru că nici pe celelalte două nu le-a respectat. De fiecare dată se întorcea acasă și făcea scandal, se lua de mine. Sâmbătă eram la bucătărie, făceam mâncare, când deodată m-am trezit cu el în casă. S-a întors de la muncă din Germania și autoritățile, probabil, au decis să-l plaseze în izolare la domiciliu. Eu, pentru că am acel ordin de protecție, am pus mâna pe telefon și am sunat la politie. Era ora 11. Echipajul a venit pe la ora 16:00. Până atunci putea să mă și omoare. (…)Mi-au spus că nu au ce să facă pentru că fostul meu soț trebuie să stea în izolare la domiciliu. El figurează cu domiciliul aici, e adevărat, dar nimeni nu s-a mai uitat la acel ordin de protecție și la ce comportament a avut până acum”, a declarat Camelia Mutu.

Ca și cum acest lucru n-ar fi fost de ajuns, de sâmbătă, odată cu revenirea fostului ei soț din Germania, și femeia a fost băgată în izolare la domiciliu.

„Acum îmi este teamă să stau în casă cu el, stau mai mult plânsă, nu mănând nimic, nu pot să dorm. Nu am voie să ies la magazin să-mi iau o pâine, pentru că din momentul când el a intrat pe poartă, și eu am intrat în izolare cu el. Până să se întoarcă el, eu nu am avut probleme, puteam să ies din casă, acum trebuie să stau și eu închisă. Asta e legea în tara noastră, trebuie să stau sub același acoperiș cu cel care m-a maltratat ani de zile.”

Poliția face cercetări pentru nerespectarea ordinului de protecție

Situația complet neobișnuită de la Deleni este monitorizată de polițiști și autoritățile sanitare, iar în cauză a fost întocmit si un dosar penal a transmis reprezentantul IPJ Vaslui. “Am fost sesizați în cursul zilei de sâmbătă, de către o femeie, că fostul ei soț a încălcat prevederile ordinului de protecție. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală su aspectul nerespectării prevederilor ordinului de protecție și se fac cercetări. Noi am luat act de această situație, am informat toate instituțiile publice care au atribuții în acest sens, având în vedere că persoana care ni s-a indicat s-a întors de curând din străinătate și a intrat în autoizolare la domiciliu”, a declarat Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt IPJ Vaslui.

