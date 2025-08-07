Românii au fost condamnați la trei ani de închisoare

Procesul privind spargerea de la castelul Taubenheim s-a încheiat cu condamnări și achitări. Două persoane de naționalitate română au primit pedepse cu închisoarea, în timp ce doi tunisieni au fost achitați. Sentința nu este încă definitivă.

Conform sursei citate, cei doi cetățeni români au fost condamnați la 2 ani și 10 luni, respectiv 2 ani și 9 luni de închisoare. Procesul a început săptămâna trecută la tribunalul din Bautzen.

Cei patru inculpați erau acuzați de tentativă de furt calificat în bandă organizată, tentativă de tâlhărie, privare de libertate și încălcări ale legii armelor. Un complice fusese deja condamnat definitiv la sfârșitul lunii iunie.

Cum au fost prinși cei doi români

În ianuarie 2023, suspectii au încercat să spargă un seif din castelul Taubenheim. Au fost surprinși de o angajată, pe care au legat-o și i-au pus căluș. Conform declarațiilor și înregistrărilor video, atacatorii erau înarmați.

Forțe speciale au intervenit la fața locului. Unul dintre suspecți a sărit pe fereastră, s-a rănit și a fost arestat.

Infracțiunea a fost planificată în detaliu. Suspecții au călătorit din Spania prin Berlin și s-au cazat în Cehia. Au supravegheat castelul mai multe zile.

Când au trecut la acțiune, au folosit inițial un flex de 12 volți, apoi un echipament mai mare, dar seiful a rezistat. La sosirea poliției, spărgătorii au fugit.

Unul dintre inculpați și-a recunoscut participarea la spargere și a contribuit la elucidarea cazului. A oferit despăgubiri victimei.

Procesul împotriva altor patru suspecți va începe la sfârșitul lunii iulie la tribunalul din Bautzen.

