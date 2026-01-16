Hoții au furat un seif plin cu bani și aur

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, în jurul orei 3.10, un bărbat din municipiul Mediaș a sunat la 112 și a reclamat că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa și au sustras un seif.

Bărbatul, Antonio Blijenberg, le-a spus polițiștilor că în seif se aflau aproximativ 1.000.000 de euro, circa 700 de grame de aur și mai multe bijuterii. O echipă complexă de polițiști s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor, iar ancheta este în desfășurare, a anunțat IPJ Sibiu, citat de Ora de Sibiu.

„Ai termen 24 de ore. Nu o să te salveze nimeni”

Antonio a povestit live pe Facebook în această dimineață ce s-a întâmplat și a cerut ajutorul publicului pentru identificarea hoțului. Acesta a spus că oferă o recompensă de un milion de euro persoanei care îl va ajuta să ajungă la autorul furtului.

„Eu plătesc un milion de euro la persoana care va aduce persoana care mi-a spart casa. V-ați jucat cu focul”, a declarat Antonio, și a lansat amenințări directe la adresa hoțului. Acesta susține că locuința este dotată cu camere de supraveghere și că făptașul ar fi fost surprins pe imagini.

„Ai termen 24 de ore să mă contactezi. Dacă nu, o să fie foarte, foarte rău. Nu o să te salveze nimeni”, a spus acesta. El a mai afirmat că, dincolo de bani, în seif se aflau documente și un inel pe care le consideră extrem de importante.

Poliția confirmă furtul, o anchetă este în curs

Polițiștii din Sibiu confirmă că furtul a fost reclamat și că se desfășoară activități specifice de cercetare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și pentru identificarea autorilor. Până în acest moment, nu au fost anunțate rețineri.

Potrivit unor informații citate de Antena 3 CNN, bărbatul care a reclamat furtul ar avea antecedente penale și ar fi executat o condamnare în Italia pentru tâlhărie, fiind cunoscut cu un cazier judiciar ce include infracțiuni precum furt, tăinuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de Poliție în comunicatul inițial. Din pagina sa publică pe rețelele de socializare, Antonio pare să fie un împătimit al jocurilor de noroc.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească dacă suma și bunurile declarate de păgubit corespund realității și cine sunt autorii furtului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE