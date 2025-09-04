Alarma s-a dat la ora 3:15 dimineața

Au fost sustrase trei obiecte clasificate drept „Comori naționale”: două platouri chinezești și o vază, conform France Bleu.

Piesele furate sunt „două platouri deosebit de importante, din porțelan chinezesc, realizate în manufactura Jingdezhen, decorate în alb și albastru, datând din secolele XIV–XV, precum și o vază, tot din porțelan chinezesc, descrisă ca fiind din secolul al XVIII-lea, pentru o valoare totală de asigurare de peste 6,5 milioane de euro”, a anunțat muzeul.

Cum au procedat hoții

Potrivit primelor informații, spargerea a avut loc în partea din față a muzeului, specializat în porțelan. Autorii au pătruns printr-o fereastră de la parter, conform relatării reporterului ICI Limousin. În interior, aceștia au spart vitrinele aflate cel mai aproape.

„Alerta a fost dată foarte rapid de paznicii muzeului și, în ciuda intervenției rapide a poliției, autorii faptei reușiseră deja să fugă”, a explicat procurorul Emilie Abrantes, precizând că „sunt în desfășurare cercetări tehnico-științifice și se analizează imaginile de pe camerele de supraveghere ale muzeului și ale orașului.

Parchetul din Limoges a deschis o anchetă pentru „furt agravat de bunuri culturale expuse într-un muzeu din Franța, comis în grup și cu distrugeri”.

Cazul a fost încredințat serviciilor Diviziei pentru Criminalitate Organizată și Specializată din cadrul SIPJ Limoges, în colaborare cu Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale.

Au fost lansate alerte pentru a împiedica revânzarea pieselor

„Este dureros să vedem aceste opere dispărând”, a explicat directorul muzeului Dubouché, Jean-Charles Hameau. Este un șoc pentru muzeu și echipele sale”.

Până în prezent, prejudiciul nu este stabilit definitiv, întrucât valoarea obiectelor depinde de evaluarea făcută în momentul în care muzeul le împrumută pentru expoziții.

La momentul jafului, în muzeu era în desfășurare o expoziție temporară cu piese de mare valoare, unele împrumutate de colecționari privați. Potrivit primarului din Limoges, Émile Roger Lombertie, „este vorba despre piese catalogate și identificate. Au fost transmise alerte pentru a împiedica revânzarea acestora”.

Primarul a apreciat că jaful a fost realizat de „specialiști”.

„Privesc acest jaf ca pe o agresiune împotriva orașului și patrimoniului său. Va trebui să se pună problema unei revizuiri complete a sistemului de securitate”, a declarat Lombertie, prezent la fața locului joi dimineață.

„Cea mai bogată colecție publică din lume de porțelan de Limoges”

Muzeul Național Adrien Dubouché precizează că deține „cea mai bogată colecție publică din lume de porțelan de Limoges”.

În total, instituția are aproximativ 18.000 de opere, dintre care 5.000 sunt expuse publicului, reprezentând „marile etape ale istoriei ceramicii, din Antichitate până în prezent”.

Tot în Franța, trei tapiserii rare, evaluate la 1,5 milioane de euro, au fost furate din Muzeul Marmottan Monet în aprilie 2023. Potrivit Știrilor ProTv, doi români, tată și fiu, au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă operele de artă în județul Satu Mare pentru doar 15.000 de euro.

