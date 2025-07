În ultimele săptămâni, Trump amenința Brazilia cu astfel de măsuri, ca represalii față de urmărirea penală a fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro.

Acesta este inculpat pentru o presupusă tentativă de lovitură de stat după înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2022.

Faced with threats of 50 percent tariffs and demands to end a criminal case, President Luiz Inácio Lula da Silva of Brazil said in an interview that he wouldnt take orders from President Trump. https://t.co/GG5cZrILo9

— New York Times World (@nytimesworld) July 30, 2025