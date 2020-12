”La câteva zile după filmări mi-am pierdut gustul și mirosul. Am făcut testul și mi-a ieșit pozitiv. La fel și soția. Nu știu cum m-am îmbolnăvit, pentru că am purtat tot timpul mască și am respectat regulile sanitare. Suntem bine, mai trebuie să stăm în izolare până duminică”, a explicat jandarmul pentru Libertatea.

Am simțit că mă ia răceala după ce am transpirat cărând pianul pe munte. Atunci cred că m-am îmbolnăvit. Probabil că avem virusul și s-a declanșat. M-a durut puțin capul, dar o altfel de durere decât cea cu care suntem obișnuți. Ceva înțepător, deranjant. George Tacale, jandarm:

Jandarmul care a impresionat prin interpretarea la pian a imnului a dezvăluit că mai mult ascultă muzică de pian, decât să cânte la pian și că a avut nevoie de o săptămână pentru a învăța ”Deșteaptă-te române!” la clape.

”Am făcut cursuri în școala generală, dar de atunci nu am mai cântat. Sunt pasionat de fotografie, iar când editez imaginile îmi place să ascult muzică de pian. Anul acest mi-am cumpărat o pianină. Când eram mic nu am avut, îmi desenam clapele pe foi de desen ca să exersez”, a povestit George Tacale.

El spune că s-a inspirat din videoclipurile trupei Piano Guys, precum și a pianistului Constatino Carrara.

Astfel, jandarmul a reușit să-și mobilizeze prietenii și să filmeze videoclipul în care a cântat la pian imnul național la o altitudine de 1.700 de metri altitudine, pe Vârful lui Roman, din Munții Căpățânii, în județul Vâlcea

”Știind că vine 1 Decembrie am fost curios să știu cine este fotograful Samuilă Mârza, cel care a realizat clișeele de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Așa mi-a venit ideea cu imnul.

Am zis ce-ar fi să învăț să cânt eu imnul la pian și să fac un videoclip de genul celor de la Piano Guys sau Constatino Carrara. I-am prezentat proiectul comandantului Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și a fost de acord. A avut încredere în mine și l-a propus la București”, a afirmat jandarmul George Tacale.

O săptămănă mi-a trebuit pentru a învăța să cât imnul la pian.

Filmările au fost realizate în două zile, iar versiunea finală a imnului a fost însă reglată într-un studiou să sune atât de bine, zic eu. George Tacale, jandarm:

