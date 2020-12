”Cu rădăcinile adând înfipte în pământul istoriei, poporul român este un miracol, după cum spunea Gheorghe I. Brătianu. Să-l trăim zi de zi cu toată ființa noastră, iar azi când sărbătorim una dintre clipele de grație ale istoriei sale să-i spunem ”La mulți ani!”. O urare rostită ca un legământ. Să fim uniți, să fim solidari, să fim puternici!”, este mesajul transmis de jandarm la finalul momentului dedicat zilei de 1 Decembrie.

Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române, care a avut, de asemenea, un mesaj pentru români:

„Pe oricare munţi ne-ar purta paşii, la malul oricărei mări ne-am afla, dacă am ajunge locuitori ai oricărei capitale sau ne-am retrage într-un sat din oricare ţară, am putea să fim aproape unii de ceilalţi în orice moment, amintindu-ne că suntem români. Poporul nostru a dovedit în repetate rânduri profunzimi nebănuite, precum ale mării. A rămas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii întâmpinate de-a lungul timpului, precum munţii. Solidaritatea ne-a ajutat să izbândim. Am rămas uniţi, reuşind, astfel, să trecem peste dificultăţile oricărei perioade, ceea ce ne oferă speranţa că vom depăşi greutăţile de acum aşa cum le-am depăşit şi pe cele din trecut. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”, scrie în mesajul ce însoţeşte filmarea Jandarmeriei.

