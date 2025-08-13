Jandarmi înarmați până în dinți, la metrou în București, a doua zi consecutiv. Explicațiile Jandarmeriei Române

Video: Vlad Chirea/ Libertatea

Motivul prezenței jandarmilor la metrou

Principalul scop al prezenței jandarmilor este prevenirea incidentelor, a transmis Jandarmeria Română în cadrul unui comunicat de presă.

Ei asigură ordinea publică și securitatea călătorilor. De asemenea, sunt pregătiți să intervină rapid în cazul unor conflicte sau tulburări.

Potrivit Jandarmeriei Române, echipajul prezent la metrou provine din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei iar echipamentul lor este cel standard pentru această unitate specializată.

Jandarmii au fost văzuți și ieri în stația Obor

Un echipaj de jandarmi înarmați cu arme automate a fost văzut și marți, 12 august, în stația de metrou Obor din București. Jandarmeria Română a oferit explicații privind prezența jandarmilor înarmați în stațiile de metrou din București, de abia după ce mai mulți cetățeni au postat pe rețelele de socializare fotografii cu aceștia.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav”, a transmis Jandarmeria Română.

Cetățenii s-au arătat curioși despre echipamentul de intervenție al jandarmilor. Jandarmeria a explicat că aceștia fac parte din Brigada Specială de Intervenție, iar echipamentul este standard pentru această structură.

„Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, a mai transmis Jandarmeria.

