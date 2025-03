Conform Casei Albe, Vance va fi însoțit de Usha Vance, soția sa, Chris Wright, secretarul pentru energie, Michael Waltz, consilierul pentru securitate națională, și senatorul Mike Lee, republican din Utah.

Motivul pentru care J.D. Vance își însoțește soția în Groenlanda

Călătoria a suferit modificări în ultimele zile, după ce Groenlanda a avut un mesaj pentru administrația Trump: „Nu v-am invitat”. În primă fază, soția vicepreședintelui SUA trebuia să fie prezentă la o cursă de sanie trasă de câini în sudul Groenlandei, însă acest lucru nu se va întâmpla.

O agenție de turism din Nuuk, capitala Groenlandei, a precizat că va refuza o solicitare din partea SUA ca soția lui Vance să îi viziteze biroul. Organizatorii cursei de sănii trase de câini au precizat că nu au invitat-o.

În plus, prim-ministrul Groenlandei, Mute B. Egede, a afirmat că nu vor exista întâlniri între oficialii americani și guvernul Groenlandei, conform cotidianului american The New York Times.

Într-un videoclip făcut public marți pe platformele sociale după această reacție, J.D. Vance a afirmat că a decis să-și însoțească soția. „Nu am vrut ca ea să se distreze singură”.

Delegația mai numeroasă intenționează acum să viziteze doar baza spațială Pituffik, denumită cândva baza aeriană Thule, o unitate veche de șapte decenii operată de forțele americane în zona îndepărtată de nord-vest a Groenlandei, chiar în interiorul Cercului Arctic. Oficialii americani nu ar urma să facă opriri în capitală sau în alte părți ale insulei.

Recomandări Peripețiile turiștilor români care vor să ajungă în Mexic și sunt considerați, din start, „infractori”. Vacanțe de mii de euro ratate din cauza unor suspiciuni

Trump susține că vrea Groenlanda din motive de securitate

Liderul de la Casa Albă a precizat că vrea să preia controlul asupra Groenlandei din motive de securitate. Groenlanda adăpostește ghețari, munți, minerale prețioase și aproximativ 56.000 de oameni.

Președintele a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a obține ceea ce dorește.

„Vom merge atât de departe cât trebuie să mergem”, a spus miercuri Trump reporterilor. „Avem nevoie de Groenlanda. Iar lumea are nevoie ca noi să avem Groenlanda”.

Sondajele de opinie au arătat că aproape toți groenlandezii sunt împotriva anexării. O mișcare de independență a luat amploare, deși partidul care a câștigat alegerile parlamentare de pe insulă luna aceasta își propune să urmărească cu precauție autonomia față de Danemarca.

În timpul vizitei de vineri a lui Vance, acesta intenționează să sublinieze importanța infrastructurii de securitate din Groenlanda.

„Liderii americani au neglijat securitatea Arcticii, în timp ce conducătorii danezi ai Groenlandei și-au neglijat obligațiile de securitate față de insulă”, a susținut joi Taylor Van Kirk, o purtătoare de cuvânt a lui Vance.

Vizită la baza militară de la Pituffik

Delegația americană intenționează să viziteze trupele americane și membrii Forțelor spațiale americane. La baza militară, una dintre cele mai izolate și mai valoroase din punct de vedere strategic din lume, sunt staționați aproximativ 150 de membri ai Forțelor aeriene și spațiale ale SUA, în temeiul unui acord cu Danemarca.

Recomandări Tarifele lui Trump pentru industria auto vor încetini economia României – ANALIZĂ

Încă din al Doilea Război Mondial, Statele Unite au menținut trupe în Groenlanda. Cu toate acestea, o vizită a unei delegații americane este foarte neobișnuită, a precizat Troy Bouffard, un specialist în domeniul apărării din Alaska.

„Aceasta este o abordare foarte neconvențională”, a spus Bouffard, adăugând: „Aceasta este, probabil, una dintre delegațiile de cel mai înalt nivel care a mers vreodată în Groenlanda”.

El a mai precizat că oficialii americani au renunțat la obiceiurile obișnuite pentru o vizită a unei delegații: mersul la Nuuk și salutarea locuitorilor.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News