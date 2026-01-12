Jesolo recrutează 7.000 de angajați pentru sezonul de vară

Apelul vine ca răspuns la o problemă tot mai accentuată: lipsa forței de muncă sezoniere, relatează publicația italiană Il Gazzettino.

În cele 320 de hoteluri din Jesolo sunt angajate, în mod obișnuit, aproximativ 6.000 de persoane, în posturi precum personal de servire, cameriste, recepționeri, bucătari, barmani și tehnicieni de întreținere. Doar că acest număr este tot mai dificil de atins, iar în prezent se estimează un deficit de cel puțin 30% din personalul necesar pentru sezonul estival.

Proiectul „Lavorare a Jesolo” a înregistrat o creștere constantă în ultimii trei ani, triplând numărul de candidaturi înregistrate pe platformă, această evoluție fiind considerată un semnal clar că Jesolo nu este doar o destinație turistică, ci și o „destinație de muncă”.

În 2025, numărul candidaturilor a ajuns la 5.593, față de 3.752 în 2024 și 1.949 în 2023. Numărul utilizatorilor înregistrați pe platforma lavorarejesolo.it a fost de 7.409 anul trecut, comparativ cu 6.387 în 2024 și 5.200 în 2023. Vizibilitatea în social media (LinkedIn, Facebook și Instagram) a generat 131.630 de afișări în ultimul an, față de 128.280 în 2024 și 81.000 în 2023.

Cum funcționează platforma „Lavorare a Jesolo”

Scopul proiectului este de a facilita contactul direct între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și hotelurile din Jesolo.

Pe platforma lavorarejesolo.it, candidații pot trimite un singur CV, care ajunge automat la toate unitățile hoteliere asociate.

Angajatorii pot consulta ușor informațiile-cheie ale candidaților:

  • anii de experiență
  • departamentul de interes
  • datele de contact
  • competențele dobândite.

Platforma permite descărcarea CV-urilor, precum și ordonarea și filtrarea candidaților în funcție de experiență, departament sau competențe.

Posturi disponibile

Distribuția candidaturilor este următoarea:

  • 20% – bucătărie
  • 20% – sală
  • 16,5% – curățenie
  • 16,5% – recepție
  • 15,3% – alte servicii
  • 11,5% – bar.

Cu obiectivul de 7.000 de candidaturi, „Lavorare a Jesolo” își propune să devină unul dintre cele mai mari bazine de recrutare turistic-teritorială din Italia.

Ce documente sunt necesare pentru a putea munci în Italia

Ca și cetățean român (UE), poți munci legal în Italia fără viză sau permis special de muncă, dar pentru șederi mai mari de 3 luni trebuie să te înregistrezi administrativ.

Documente esențiale:

  • Pașaport sau Carte de identitate valabilă: Dovadă identitate obligatorie.
  • Codice Fiscale: Cod fiscal italian, obținut gratuit la Agenzia delle Entrate cu pașaport și adresă (necesar pentru contract, bancă, chirie).
  • Certificat de rezidență (Attestazione di soggiorno): Solicitat la Ufficio Anagrafe (primărie) în 8 zile de la sosire, cu pașaport, Codice Fiscale, contract muncă/dovadă venit și contract chirie/găzduire.

Pentru angajare:

  • Contract de muncă scris: Înregistrat de angajator la INPS (securitate socială); dă acces la sănătate (Servizio Sanitario Nazionale).
  • Cod fiscal și înscriere INPS: Automat prin angajator pentru contribuții sociale.
  • Suplimentar: Permis de ședere UE (opțional după 3 luni).

Românii, cea mai mare comunitate de străini din Italia

Aproximativ 1,08-1,14 milioane de români trăiesc în Italia ca rezidenți în 2024-2025, reprezentând cea mai mare comunitate de străini din țară (circa 21-22% din totalul imigranților), cu cifre oficiale de la ISTAT indicând 1.083.774 la 1 ianuarie 2024 și Ministerul de Interne 1.137.728 în 2024.​

Românii sunt prezenți în 19 din cele 20 de regiuni italiene, cu concentrații majore în Lazio (196.473), Lombardia (170.871) și Piemonte (133.356), unde formează comunități stabile în sectoare precum construcții, îngrijire și servicii.

