Pentru mesajul său anual alternativ de Crăciun, Channel 4 a apelat anul acesta la Jimmy Kimmel, care a profitat de ocazie pentru a denunța „fascismul” și „tirania în plină expansiune” în Statele Unite diin cauza lui Donald Trump. El „se crede regele nostru”, afirmă actorul american.

Jimmy Kimmel a reflectat, de asemenea, asupra controversatei şi scurtei suspendări a emisiunii sale de la ABC, ca urmare a comentariilor pe care le-a făcut în cazul asasinării activistului de extremă-dreapta Charlie Kirk, un pretins conservator, la fel ca oamenii din administrația Trump.

Jimmy Kimmel îndeamnă la trei ani de rezistență

Actorul l-a acuzat pe Donald Trump că încearcă „să mă reducă la tăcere pentru că nu îl ador în modul în care îi place să fie adorat”.

„Emisiunea noastră a revenit mai puternică ca niciodată. Noi am câştigat, preşedintele a pierdut, iar acum sunt din nou pe ecrane în fiecare seară, oferindu-i celui mai puternic politician de pe pământ o mustrare pe măsură şi binemeritată”, a spus Kimmel.

Actorul şi-a încheiat mesajul, difuzat la două ore după discursul tradiţional al regelui de Crăciun, prezentând scuze Marii Britanii pentru starea actuală a Statelor Unite. „Nu toți americanii sunt” ca Trump, a precizat el, îndemnându-i pe britanici să reziste. „Daţi-ne aproximativ trei ani. Vă rog”, a transmis Kimmel.

Contre între Donald Trump și Jimmy Kimmel

Donald Trump îl atacă în mod obişnuit pe Jimmy Kimmel, adesea după ce actorul îl critică în timpul emisiunilor sale.

În noiembrie, Kimmel a declarat că Trump „îşi pierde minţile” de fiecare dată când un reporter îl întreabă despre legătura sa cu Jeffrey Epstein, un fost bancher de investiții condamnat pentru infracţiuni sexuale.

În noaptea următoare, Trump a reacționat pe Truth Social: „De ce ABC Fake News îl ţine în direct pe Jimmy Kimmel, un om fără talent şi cu audienţe foarte slabe?”.

Donald Trump vrea interzicerea posturilor de televiziune care îl critică

Înainte de Crăciun, Donald Trump a criticat dur emisiunile umoristice televizate în care se fac glume pe seama lui și, la modul general, canalele de televiziune, amenințând din nou cu anularea licențelor.

„Dacă emisiunile de știri și emisiunile de la sfârșitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative față de președintele Donald J. Trump, MAGA și Partidul Republican, nu ar trebui revocate licențele lor de difuzare foarte prețioase? Eu spun că DA”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, reluând o amenințare din trecut.

Donald Trump (79 de ani) a cerut în special încetarea difuzării emisiunii comediantului și scriitorului Stephen Colbert, gazda talk-show-ului The Late Show, difuzat de CBS.

