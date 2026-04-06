Ce trebuie să facă cei care se angajează

Jobul nu este unul clasic de programare. Este vorba despre lucrul direct cu conținut vizual. Cei selectați vor trebui să ajute sistemul de inteligență artificială Grok să înțeleagă mai bine imaginile, videoclipurile și conținutul 3D.

Mai exact, sarcina lor este să eticheteze, să adnoteze și să explice conținut vizual, astfel încât AI-ul să poată interpreta corect ceea ce „vede”.

Andrea Stroppa, colaborator apropiat al lui Musk în Italia, a explicat că rolul presupune contribuții directe la proiecte multimedia, unde contextul și sensul imaginilor trebuie explicate în detaliu.

De ce este nevoie de oameni pentru inteligența artificială

Deși pare paradoxal, inteligența artificială are nevoie de oameni pentru a deveni mai inteligentă. Potrivit Wired, scopul acestui proiect este de a îmbunătăți capacitățile „multimodale” ale lui Grok, adică abilitatea de a înțelege simultan text, imagini și alte tipuri de conținut. Grok este dezvoltat ca o alternativă la ChatGPT și este descris ca având un stil mai direct și mai puțin „politically correct”.

Proiectul face parte din ambițiile companiei lui Musk de a recupera diferența față de rivali. Inteligența artificială dezvoltată în jurul platformei X este evaluată la peste 40 de miliarde de dolari.

Cine poate aplica pentru acest job

Nu oricine poate accesa acest tip de job. Sunt căutați în special specialiști în domenii creative și tehnice. Printre profilurile vizate se numără fotografi, designeri, experți în video, animație 3D și post-producție.

Pe termen scurt, echipa lui Musk ar putea extinde recrutările și către alte domenii, inclusiv finanțe și științe umaniste. Deși inteligența artificială amenință din ce în ce mai mult joburile oamenilor, pentru ca ea să învețe să „vadă” și să înțeleagă lumea, are nevoie de mii de oameni care să îi explice realitatea pas cu pas.