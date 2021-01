Jocul video ucrainean „The Point of No Return”, trauma de după război a soldaților care luptă în conflicte armate

Jocurile video sunt adesea violente, cu război și vărsare de sânge. Dar „The Point of No Return”, al povestitorului vizual și designerului de jocuri video Alexey Furman, nu este ca majoritatea jocurilor.

Proiectul se concentrează pe educarea celor care nu au fost într-o zonă de război în legătură cu experiențele soldaților și, de asemenea, pe ajutarea persoanelor apropiate veteranilor de război să înțeleagă prin ce au trecut aceștia.

Jocul este creat în stilul popular RPG (joc de rol), dar, potrivit dezvoltatorilor săi, nu seamănă cu un joc de război clasic. Este conceput pentru a arăta atmosfera reală cu care se confruntă soldații pe fronturi, vizualizând locații reale și detalii pe care soldații ucraineni le văd în timpul serviciului.

Furman spune că jocul are scopul de a sparge barierele emoționale dintre cei care au fost în război și cei care nu au făcut-o.

Ceea ce încerc să fac cu The Point of No Return este un fel de a construi poduri între veteranii de război, și experiența prin care au trecut, și oamenii care nu au fost în zona de război, care nu știu cum este să fii sub amenințare în fiecare zi.

Alexey Furman