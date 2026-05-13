Pe 12 mai 2026, Codruța Meilă (Coco) a fost trimisă la duelul pentru eliminare în urma votului grupului, iar Vladimir Drăghia, cel care a câștigat proba și a avut imunitate și puterea de a trimite un concurent la duelul pentru eliminare, a rostit numele lui Valentin Tănase.

Astfel, după ce Valentin Tănase și Codruța Meilă (Coco) s-au luptat pentru un loc în semifinala „Desafio: Aventura”, concurentul a avut câștig de cauză, astfel că tânăra a plecat din Thailanda înapoi în România.

„Îmi pare rău că plec. Mi-aș fi dorit să ajung în semifinală, dar știam că oricum îmi va fi foarte greu. A fost foarte greu, dar a fost un duel frumos. Mă bucur că am luptat alături de Vali, care este cel mai puternic. Eu mi-am dorit foarte mult să particip la emisiunea asta și mă bucur foarte mult nu doar că am ajuns să particip, dar am ajuns și foarte departe. Am ajuns să fiu ultima fată și pentru mine chiar înseamnă foarte mult.

Am avut extrem de multe de învățat. Am toată viața înainte să tot învăț din greșeli. Vreau să le mulțumesc colegilor, mai ales lui Dumbo și lui Vladimir, pentru că de la început am fost împreună. Sunt niște oameni deosebiți, de la care ai foarte multe de învățat. Am învățat deja foarte multe de la ei și sper să ne mai vedem.

Dumbo, îmi pare rău pentru situațiile urâte care au fost. Tu meriți să fii în finală, meriți și să câștigi. Vladimir, la fel, ești foarte bun și foarte puternic. Ești bun și ca antrenor, și ca orice. Vali, ești foarte puternic și mă bucur că am avut duelul ăsta cu tine, nu cu altcineva. Și îți doresc multă baftă în continuare și să nu te dai bătut. Rafa, să știi că ești foarte bun și poate uneori te-am subestimat, că te vedeam mai micuț, dar ai demonstrat foarte multe. Și vă mulțumesc tuturor.

Mă bucur că am reușit să ajung până aici și sunt mândră de tot ce am reușit să fac. Am învățat foarte multe chestii și mă bucur foarte mult că am avut oportunitatea să particip la acest show. A fost o experiență foarte frumoasă, pe care nu ai cum să o uiți vreodată”, a spus Codruța Meilă (Coco) după ce a fost eliminată de la „Desafio: Aventura”.

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, se pare că tânăra concurentă din show-ul de la PRO TV s-a întors din Thailanda în România cu mai mulți bani în cont decât atunci când au început filmările emisiunii.

Mai exact, jurnaliștii de la Cancan notează că tânăra a primit 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la „Desafio: Aventura”. Și, pentru că a rezistat în show timp de 19 săptămâni, Codruța Meilă (Coco) a revenit în România mai bogată cu 19.000 de euro. Sumă la care se adaugă, fără doar și poate, și banii pe care i-a primit în momentul în care a semnat contractul cu PRO TV, însă acea sumă a rămas confidențială.

