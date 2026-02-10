„Credem că acesta este un compromis bun”, a declarat Mark Adams, purtătorul de cuvânt al CIO, menţionând că organizaţia olimpică a interzis orice exprimare politică în timpul competiţiilor sau ceremoniilor sale.

Vladislav Heraskevici (27 de ani), care evoluează în proba de skeleton şi a purtat drapelul Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, a participat la antrenamentul de luni cu o cască gri pe care erau ornate imaginile unor sportivi ucraineni care au murit în război, dar organizatorii i-au interzis să o mai poarte.



„Această decizie îmi frânge inima. Simt că CIO îi trădează pe sportivii care au făcut parte din mişcarea olimpică, nepermiţându-le să fie onoraţi într-un loc unde nu vor mai putea concura niciodată”, a reacționat sportivul pe Instagram, fiind susținut de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

CIO a confirmat marţi interdicţia sub pretextul că această cască „încalcă” articolul 50 din Carta Olimpică, care urmăreşte evitarea „tuturor tipurilor de interferenţe”, inclusiv interferenţele „politice” sau „religioase”, astfel încât „toţi sportivii să se poată concentra asupra performanţei”.



CIO a mai anunțat că reprezentanții săi s-au întâlnit luni seară cu antrenorul lui Vladislav Heraskevici. „Am reafirmat că, în acest caz, aşa cum facem acum mai des, vom face o excepţie de la aceste directive pentru a-i permite să poarte o banderolă neagră în timpul competiţiei, pentru a participa la această comemorare”, a spus Mark Adams.



Sportivul rămâne pe deplin liber să-şi exprime opiniile „în conferinţe de presă, după competiţie, în zona mixtă” sau pe reţelele sale de socializare, a afirmat purtătorul de cuvânt purtătorul de cuvânt al CIO.

