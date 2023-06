Inițial, starul din „Killing Eve”, pentru care a primit un premiu Emmy, a întârziat 10 minute la spectacolul ei. După trei minute de la debutul piesei, actrița a anunțat că nu poate continua.

„Nu pot să respir în acest aer!”, a spus ea, înainte de a fi ajutată să iasă de pe scenă. Drama „Prima Facie” e un monolog de 100 de minute. Pentru rolul ei în această producție, Comer a fost distinsă cu un premiu Oliver.

Un purtător de cuvânt a confirmat, pentru Hollywood Reporter că Jodie Comer „a avut dificultăți de respirație din cauza calității proaste a aerului din New York”.

Alte două spectacole au fost anulate cu câteva ore înainte de ridicarea cortinei, miercuri seara, din cauza dificultăților cauzate de aerul poluat.

„Calitatea aerului din New York face imposibil ca artiștii noștri să performeze în această seară“, a explicat a Shane Marshall Brown, purtătorul de cuvânt musicalului Hamilton.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.



Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.



More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN