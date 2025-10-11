„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiaţii şi un tratament hormonal”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Joe Biden, care împlineşte 83 de ani luna viitoare, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de „chirurgie Mohs” în vederea îndepărtării celulor canceroase de pe piele.

Fostul lider democrat de la Casa Albă a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată.

Echipa sa a declarat că boala este sensibilă la hormoni, ceea ce înseamnă că este probabil să răspundă la tratament.

