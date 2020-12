Jojo, românul fără adăpost care și-a donat toate economiile victimelor furtunii Alex, a fost angajat de primăria din Nisa

Ion-Nelu Gioroiu, cunoscut la Nisa ca Jojo, a devenit erou în luna octombrie când și-a donat toate economiile, 150 de euro în monede mici, oamenilor afectați de furtuna Alex.

Jojo a vândut o revistă editată de asociația Solidarity 06 în folosul celor fără adăpost și a pus deoparte banii, dar n-a stat pe gânduri când a văzut în ce necaz sunt victimele inundațiilor din Alpes-Maritimes.

„M-a sunat spunându-mi că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Mi-a spus că a reușit să pună bani deoparte și că vrea să ajute familiile care au pierdut totul, pentru că știe ce simți când rămâi fără nimic. A scos două pungi cu monede mici și a insistat să le luăm”, a povestit acum două luni Tania, reprezentanta asociației Solidarity 06, pe Facebook.

Când am venit să-l văd, am încercat să înțeleg, știu că nu are bani și de aceea vinde revistele, dar a insistat.

Tania Teressa, reprezentanta Solidarity 06