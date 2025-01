Pe Instagram, Jose Mourinho a urcat un videoclip de promovare care îl caracterizează în totalitate. „Finale. Le-am câștigat. Campionate, le-am cucerit. Nu am fost niciodată unul dintre cei ‘îmbuteliaţi’. Eu fac sticla”, spune actualul antrenor al lui Fenerbahce, echipă din Turcia.

Videoclipul începe cu Jose Mourinho așezat cu spatele la camera, cu muzică dramatică de pian pe fundal. Managerul portughez a purtat un costum albastru și a stat sobru pe un scaun din piele neagră, înainte de a sorbi noua lui băutură.

Jose Mourinho introduces his new wine called The Special One Wine.



He still subs Arsenal & English media in the ad. 🤣



We are all drinking this. 🍸 🔥 pic.twitter.com/UTGvHOPMyf