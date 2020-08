Un doctor din SUA a lucrat 134 de zile la rând cu pacienți COVID. Într-o săptămână a semnat cele mai multe certificate de deces din cariera sa

Într-o zi normală, doctorul are grijă de 40 de pacienți și deși a lucrat ca voluntar în alte situații de criză, el spune că nimic nu se compară cu această pandemie.

„Am fost în mijlocul cutremurelor, în spitale bombardate, în locuri măturate de tsunami. Am fost la fiecare catastrofă, dar aceasta este de departe cea mai grea”, spune doctorul Joseph Varon, pentru televiziunea locală ABC.

Săptămâna trecută a fost cea mai dificilă pentru el, căci doctorul spune că a semnat mai multe certificate de deces decât în orice alt moment al carierei sale.

“Unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le-am văzut a fost momentul în care, după moartea unui bărbat, toate lucrurile lui au fost puse într-o pungă, lângă el. Doar pantalonii scurți, un tricou și pantofii. Chiar m-a marcat cum acest bărbt a murit fără ca niciun membru al familiei, niciun prieten să nu fie lângă el”, a declarat doctorul pentru CNN.

Televiziunea americană a publicat, la rândul său, povestea medicului, alături de mai multe fotografii din spitalul pe care îl conduce.

Dacă mă întrebați cum naiba am putut să supraviețuiesc vreme de 134 de zile non stop, cred că răspunsul e adrenalina. Dar am cam rămas fără combustibil. E greu. Oamenii mor în fiecare zi.

Dr. Joseph Varon: