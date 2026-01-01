De la aproape 600 kg la o luptă pentru viață

Juan Pedro Franco cântărea, la un moment dat, aproape 600 de kilograme, ceea ce l-a făcut să fie recunoscut în 2017 de Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai grea persoană din lume.

În acel moment, Franco era imobilizat la pat și suferea de multiple probleme de sănătate cauzate de obezitatea extremă. Totuși, în ultimii ani din viață, el a reușit să piardă aproape jumătate din greutatea sa corporală.

Călătoria sa spre pierderea în greutate a început în 2017, când a fost inclus într-un program medical intensiv sub supravegherea doctorului Castaneda.

Acesta a inclus o dietă mediteraneană bogată în fructe și legume, urmată de două intervenții chirurgicale bariatrice: gastrectomie sleeve și bypass gastric.

„Corpul meu își urma propriul drum, fără niciun control. Am încercat să țin dietă zi de zi, dar nimic nu a funcționat, eram disperat”, mărturisea Franco.

O viață marcată de provocări

Datorită tratamentului și intervențiilor chirurgicale, Franco a înregistrat progrese importante.

A reușit să își recapete o parte din mobilitate și să-și reducă semnificativ riscurile asociate diabetului și bolilor cardiovasculare.

„Simplul fapt de a putea ridica brațele, de a te ridica în fiecare zi, de a te împinge să bei un pahar cu apă sau de a merge la baie te face să te simți grozav. Este minunat să te poți mișca mai mult și să fii mai autonom”, spunea el despre noul său stil de viață.

În 2020, Franco a supraviețuit COVID-19, deși se afla în categoria de risc extrem din cauza istoricului său medical.

Potrivit medicului său, cazul lui Franco a fost unul dintre cele mai provocatoare din cariera sa. Acesta a subliniat că povestea pacientului său a ajutat la creșterea gradului de conștientizare cu privire la obezitate, o boală cronică ce necesită tratament medical pe termen lung și empatie.

Juan Pedro Franco, în vârstă de 41 de ani, a murit în Mexic, în Ajunul Crăciunului. El era tratat la un spital din statul Aguascalientes și a murit după ce starea sa s-a deteriorat rapid în urma unei infecții renale.

Medicul său curant, José Antonio Castaneda, a confirmat decesul, explicând că pacientul a suferit complicații sistemice în zilele dinaintea morții.

Alte cazuri similare

Moartea lui Juan Pedro Franco aduce în memorie alte cazuri celebre de obezitate extremă.

La Stampa amintește de Jon Brower Minnoch, un american care a cântărit aproximativ 600 de kilograme și care a murit în 1983, la aceeași vârstă de 41 de ani, din cauza insuficienței cardiace și respiratorii.

Un alt exemplu este Manuel Uribe, tot din Mexic, care a ajuns la o greutate de peste 550 kg. În ciuda eforturilor medicale, acesta a decedat în 2014, la 48 de ani, din cauza insuficienței hepatice cauzate de complicații legate de obezitate.

Problema obezității la nivel global

Conform unui studiu, 427 de milioane de copii din întreaga lume sunt supraponderali, iar în Europa, Italia ocupă locul patru în ceea ce privește obezitatea infantilă.

Această problemă de sănătate publică este recunoscută și în România, unde șase din zece persoane sunt supraponderale sau obeze.

În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani s-a dublat, de la 10% în 2000 la 23% în 2022, relevă un raport UNICEF.

La nivel european, România ocupă primul loc în clasamentul privind obezitatea la copii, a atras atenția prof. dr. Doina Pleșca, președinta Societății Române de Pediatrie, potrivit Viața-Medicală.

Medicii avertizează că obezitatea nu este o slăbiciune morală, ci o boală care necesită tratament adecvat.

