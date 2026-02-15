Demersul juridic, fundamentat pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a fost inițiat după ce instituția de învățământ ar fi refuzat să ofere clarificări pe cale administrativă.

Ce documente sunt solicitate

Fosta judecătoare solicită instanței să oblige Universitatea să prezinte copii după foaia matricolă și diploma de licență a actualului președinte.

Miza acțiunii este clarificarea statutului de student al lui Nicușor Dan la Facultatea de Matematică în intervalul 1989-1992 și confirmarea finalizării studiilor la București.

Acuzații privind „neconcordanțe” în CV

Reclamanta susține că există inadvertențe majore între biografia oficială și realitatea documentelor, invocând suprapuneri suspecte între studiile din țară și cele din străinătate.

„Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României. Există neconcordanțe între afirmația personală de pe site-ul de campanie și CV-ul de la Camera Deputaților. O să vedeți că sunt niște studii care se suprapun. În același interval de timp a fost și student la Ecole Normale Supérieure, a fost și masterand și a fost și doctorand”, a declarat Lăcrămioara Axinte pentru Agerpres.

Aceasta contestă și procedura prin care o diplomă de studii aprofundate obținută în Franța a fost echivalată cu o diplomă de licență în România.

Cine este Lăcrămioara Axinte

Pensionată din magistratură, Lăcrămioara Axinte a fost propunerea oficială a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru un mandat de judecător la Curtea Constituțională a României.

Potrivit site-ului de investigații Snoop, fosta judecătoare s-a remarcat în spațiul public în aprilie 2025, când a coordonat platforma „Turul 2 înapoi”.

Prin intermediul acesteia, ea oferea consultanță juridică cetățenilor care doreau să conteste hotărârea CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024.

