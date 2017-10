Preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, a declarat, că un depozit şi o linie de sortare a deşeurilor, care vor costa 13 milioane de euro, vor deveni funcţionale în judeţ din 2019. Depozitul şi linia de sortare care se vor realiza în în zona comunei Valea Mărului fac parte viitorul sistem integrat de management al deşeurilor de la nivelul judeţului, fiind vorba despre un proiect de 60 de milioane de euro. În prezent, gunoiul din majoritatea localităţilor din judeţul Galaţi este dus la o groapă de gunoi din judeţul învecinat, Brăila.

Proiectul care vizează realizarea unui depozit de deşeuri menajere şi a unei linii de sortare în zona comunei Valea Mărului pentru deservirea întregului judeţ a fost demarat în urmă cu 10 ani, însă abia acum a fost finalizat, a spus preşedintele CJ Galaţi. „Este un proiect început în 2007, are 10 ani de când se lucrează la el. Eu l-am preluat în august 2016 şi am reuşit într-un an de zile să fim în faza în care suntem acum. S-a finalizat proiectul pentru depozitul de deşeuri menajere de la Valea Mărului şi, bineînţeles, pentru staţia de sortare de la Valea Mărului. Am primit avizul favorabil de la Jaspers, comisia care avizează şi finanţează proiectele pe Programul Operaţional de Infrastructură Mare (POIM). Am obţinut avizul de la autoritatea de management din subordinea Ministerului Mediului şi în şedinţa de marţi a CJ vom aproba indicatorii tehnici astfel încât în perioada noiembrie 2017- februarie 2018 să putem să facem procedura de achiziţie pentru depozitul de deşeuri menajere de la Valea Mărului”, a spus Fotea.

El a mai spus că proiectul pentru realizarea depozitului de deşeuri menajere şi linia de sortare, în valoare de 13 milioane de euro, va fi scos la licitaţie. „Depozitul de la Valea Mărului va avea o capacitate de stocare de un milion de metri cubi – asta înseamnă peste 20 de ani de folosire. Este vorba despre o suprafaţă de amplasament de 15 hectare, o suprafaţă construită de 1.921 de metri pătraţi. Vor fi drumuri interioare, platforme betonate, spaţiu de recepţie deşeuri, clădire administrativă, garaj şi service auto, hală de sortare cu linie tehnologică pentru sortarea manuală organizată pe 12 posturi dispuse de o parte şi de alta a benzii rulante. Staţie de spălare, sistem de colectare şi ardere biogaz, sistem de colectare şi epurare levigat”, a afirmat Fotea.

Totodată, el şi-a exprimat speranţa că din anul 2019 depozitul de la Valea Mărului va deveni funcţional. „Sper ca în 2018, cu puţin noroc, să nu fie probleme şi impedimente la procedura de achiziţie, să începem lucrările din aprilie 2018, ca în 2019, aşa cum am promis, să fie funcţional depozitul de deşeuri de la Valea Mărului şi linia de sortare. Pentru depozitul de deşeuri menajere avem şi proiectul, iar pentru linia de sortare va fi scoasă la licitaţie proiectare cu execuţie. Sunt foarte bucuros pentru proiectul acesta pentru că, în sfârşit, am reuşit să îl aducem pe făgaş normal. Pe 25 octombrie am demarat procedura de achiziţie”, a mai spus preşedintele CJ Galaţi.

Depozitul şi linia de sortare a deşeurilor fac parte dintr-un proiect privind realizarea sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Galaţi, a cărui valoare totală este de 60 de milioane de euro, din care contribuţia CJ Galaţi este de 2%. „Sistemul de management integrat al deşeurilor este un proiect de anvergură, de aproximativ 60 de milioane de euro, care include o staţie de tratare mecano-biologică la Galaţi şi o linie de sortare, o staţie de compostare la Tecuci şi o linie de sortare şi o staţie de transfer la Târgu Bujor. În proiect sunt prevăzute şi pubele pentru cetăţeni, mai puţin pentru cei care stau la bloc, maşinile din comune plus containere mari de transfer de la o localitate la alta. Adică, va fi un sistem de management integrat al deşeurilor complet”, a mai afirmat Costel Fotea.

În prezent, gunoiul care provine din muncipiul Galaţi şi din cinci localităţi limitrofe este depozitat la groapa de gunoi de la Tirighina, iar cel provenit din restul localităţilor ale judeţului este transportat la groapa de gunoi din judeţul învecinat, Brăila. De curând, operatorul care administrează groapa de gunoi de la Brăila a notificat primăriile din judeţ că nu va mai primi gunoiul din aceste localităţi după data de 31 octombrie, când se termină contractul dintre societate și primăriile din judeţul Galaţi, dar Costel Fotea a dat asigurări că în continuare deşeurile vor putea fi transportate tot la depozitul de la Brăila.

„Primăriile din judeţul Galaţi nu vor rămâne cu deşeurile menajere în curte. Ca şi până acum, le vor duce la acelaşi depozit de deşeuri menajere. Nu se va bloca judeţul, aşa cum cred unii, nici cum şi-ar dori alţii. Veste bună este că primarii şi primăriile vor putea, în continuare, să depoziteze gunoiul în acelaşi loc, unde l-au dus şi până acum. Şi eu dacă aş fi în locul celor de la Brăila, probabil aş face la fel, dar scopul a fost de a determina cetăţenii să colecteze cât mai selectiv pentru că e una să duci 2.500-2.600 de tone pe lună cât duce Galaţiul la depozitul de la Brăila şi alta este să duci 3.500 sau 4.000 de tone. Asta este”, a mai spus preşedintele CJ Galaţi.

El a precizat în acest sens că s-a mai micşorat cantitatea de deşeuri transportată la Brăila. Astfel, dacă înainte se transportau circa 3.000 de tone de deşeuri pe lună, în prezent sunt transportate circa 2.600-2.700 tone de gunoi pe lună.