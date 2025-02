Alături de turismul sportiv, pentru schi în sezonul de iarnă și drumeții sau trasee de Via Ferrata în restul anului, de turismul de relaxare, pentru SPA și piscine interioare încălzite, și mai ales alături de turismul de familie, pentru nenumăratele facilități de distracție pentru familii (ture ecvestre, bob de vară și multe altele), gastronomia păstrează Harghita în preferințele turiștilor români și străini.

La transformarea județului într-un adevărat pol gastronomic au contribuit, în primul rând, micii antreprenori, fermierii locali și producătorii care au dezvoltat agricultura din regiune și s-au implicat în crearea unui sistem sustenabil, bazat pe ingrediente naturale și produse cu gusturi autentice.

Mai mult decât atât, Harghita este locul în care a luat naștere singurul festival gastronomic din România, Taste of Transylvania, care a deschis un capitol important în cultura culinară locală, promovând tradițiile bucătăriei tradiționale, precum și gusturile, aromele și preparatele care deosebesc Transilvania de alte regiuni ale țării.

Hanuri tradiționale și restaurante de fine dining

Elementul surprinzător pentru gastronomia Harghitei ține de oferta variată de restaurante. De la puncte gastronomice locale, unde turiștii pot servi o masă tradițională acasă la localnici, la hanurile specifice zonei, cu mâncare delicioasă, și până la restaurantele de fine dining, turiștii pot experimenta un adevărat festin. Iar pentru cei care vor să aprofundeze mai mult partea de gastronomie tradițională există și câteva opțiuni de cursuri de gătit pentru turiști.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita) a lansat candidatura la titulatura de Regiune Gastronomică Europeană în 2023, iar juriul IGCAT (Institutul Internațional de Gastronomie, Artă și Turism) s-a familiarizat cu valorile gastronomice locale, inițiativele comunitare și strategiile bazate pe turismul sustenabil, în urma unei vizite efectuate în luna octombrie 2024.

Titlul de Regiune Gastronomică a Europei pentru județul Harghita a fost înmânat Președintelui Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna-Botond, joi, 6 februarie 2025, în cadrul unei ceremonii organizate la Miercurea Ciuc. Distincția i-a fost înmânată de dr. Diane Dodd, președintele IGCAT, în cadrul unui eveniment de amploare.

Evenimentul a inclus și ceremonia de acordare a premiului Top Websites for Foodie Travelers Award 2025, organizat de IGCAT, precum și înmânarea titlului de Regiune Gastronomică a Europei 2027. Prin câștigarea acestui titlu, județul Harghita a intrat în comunitatea elitistă a regiunilor europene care dispun de un patrimoniu gastronomic remarcabil, o rețea alimentară sustenabilă și tradiții culturale vii.

O astfel de distincție reprezintă o recunoaștere importantă a eforturilor pe care cei din Harghita le-au depus în ultimii ani pentru a crește acest brand și a-l promova atât pe plan local, cât și pe plan internațional.

„Județul Harghita este o regiune cu peisaje impresionante, tradiții bogate și o reziliență deosebită. Angajamentul său profund față de securitatea alimentară, agricultura de mică amploare și biodiversitate creează fundația perfectă pentru o destinație gastronomică sustenabilă.

Cu producători pasionați, brânzari artizanali, hanuri tradiționale și o gamă variată de festivaluri care celebrează moștenirea sa culinară, județul Harghita este o descoperire delicioasă pentru călătorii iubitori de gastronomie și este mai mult decât pregătit să devină Regiunea Gastronomică a Europei, în 2027”, a spus Diane Dodd, președintele IGCAT.

Obținerea acestui titlu reprezintă nu doar o recunoaștere, ci și o oportunitate pentru județul Harghita de a-și consolida locul pe harta gastronomică a Europei. În anii următori, vor fi organizate numeroase programe și evenimente care vor sprijini colaborarea între producătorii locali, operatorii din turism și actorii comunitari, promovând dezvoltarea sustenabilă și impulsionând turismul.

Printre evenimentele de amploare ale anului 2027 se vor număra festivaluri gastronomice, conferințe profesionale și programe culturale care își propun să prezinte bogăția gusturilor și a tradițiilor culinare ale județului.

„Am ajuns in Harghita atras de natura și de diversitatea locului și am revenit pentru oamenii întâlniți aici și pentru bucătăria senzațională. Nicio vizită în Harghita nu seamănă cu anterioara pentru că de fiecare dată cunosc locuri noi, încerc preparate noi și mă bucură enorm să văd cum evoluează o regiune turistică europeană. De la cunoscutele hanuri și puncte gastronomice tradiționale, la restaurantele de fine dining, mereu am simțit că bucătăria de aici este o experiență în sine și nu o simplă necesitate.

Faptul că se lucrează și se încurajează folosirea materiilor prime locale, implicarea micilor ferme și a micilor producători în circuitul turistic reprezintă un mare avantaj în fața turismului mass-market și cu siguranță că este elementul care va asigura longevitatea Harghitei ca regiune turistică”, a spus Răzvan Pascu, specialist în marketing turistic.

Pregătirile pentru anul 2027 au început deja, iar organizatorii își propun ca județul Harghita să reprezinte cu mândrie moștenirea sa culinară și culturală sub titlul de Regiune Gastronomică a Europei.

Ce rol au Regiunile Gastronomice ale Europei

Regiunile Gastronomice ale Europei, selectate și coordonate de IGCAT (Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism), își propun să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin evidențierea importanței unicității culturale și gastronomice. În același timp:

încurajează creativitatea și inovația gastronomică

hrănesc intelectual copiii și adulții prin educație culinară

îmbunătățesc nivelul turismului durabil

promovează economia circulară atât în mediul urban, cât și în cel rural

sprijină bunăstarea și sănătatea comunităților și a mediului înconjurător

IGCAT oferă titlul cu sprijinul instituțiilor internaționale și europene. Regiunile se alătură, de asemenea, platformei mondiale a Regiunilor Gastronomice, atât premiate, cât și nominalizate, pentru a promova beneficiile pe termen lung, a crește vizibilitatea internațională și a susține schimbul de cunoștințe.

Titlul de Regiune Gastronomică a Europei recunoaște comunitățile (orașe, județe, regiuni, insule sau țări) care, prin cooperare comunitară, pun un accent deosebit pe patrimoniul lor gastronomic, în spiritul dezvoltării durabile. Aceste comunități acordă o importanță deosebită păstrării și protejării alimentelor, băuturilor și produselor agricole locale, precum și valorilor lor culturale și naturale.

Titlul este o distincție care promovează pe scară largă realizările, programele, colaborările comunitare și răspunsurile regiunii la provocările viitorului, și nu este însoțit de un premiu financiar.

