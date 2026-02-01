186 de așezări unde nu a fost înregistrată nicio infracțiune în 2024

Cele mai multe fărădelegi au fost îndreptate împotriva proprietății – furturi și fraude, în timp ce infracțiunile violente nu au crescut semnificativ. Conform analizelor, inflația ridicată și situația economică ar fi putut juca un rol în creșterea numărului de infracțiuni împotriva proprietății.

În 2024, județul Békés a avut cele mai multe infracțiuni înregistrate, potrivit Oficiului Central de Statistică (KSH): 25.623 de cazuri, ceea ce reprezintă de peste șase ori mai multe decât cele 4.112 cazuri înregistrate în 2023. Borsod-Abaúj-Zemplén s-a clasat pe locul al doilea, cu 12.746 de cazuri, în timp ce județul Nógrád a înregistrat 11.758 de infracțiuni în același an, ceea ce reprezintă, de asemenea, o creștere semnificativă față de anul precedent.

La polul opus, în Ungaria există 186 de așezări unde nu a fost înregistrată nicio infracțiune în 2024. Majoritatea acestor așezări sunt situate în județele Baranya, Zala și Borsod-Abaúj-Zemplén.

Heves a fost județul cel mai violent din Ungaria

În 2025, Heves a fost județul cel mai violent din Ungaria, aici au avut loc un total de 1.945 de infracțiuni la 100.000 de locuitori. Conform sursei citate, în Heves se comiteau în medie 5-6 infracțiuni pe zi.

Județul Nógrád a înregistrat 1.937 de infracțiuni, urmat de Budapesta cu 1.925 de infracțiuni și județul Jász-Nagykun-Szolnok cu 1.879 de infracțiuni.

Pe harta criminalității police.hu, majoritatea infracțiunilor din județul Heves au fost încălcări ale proprietății (674), urmate de infracțiuni comise în spații publice (256).

Top 5 județe cu cele mai multe infracțiuni în 2025:

Comitatul Heves – 1.945 Județul Nógrád – 1.937 Budapesta – 1.925 Județul Csongrád – 1.919 Județul Jász-Nagykun-Szolnok – 1.879

