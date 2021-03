Judeţul Sălaj intră în scenariul roşu, iar Capitala raportează cele mai multe cazuri noi. Care este situaţia pe judeţe

O femeie ce poarta masca de protectie impotriva noului coronavirus, COVID-19, traverseaza o strada in prima zi a instituirii scenariului rosu, in Bucuresti, marti, 20 octombrie 2020. Consiliul Municipal pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, ca masca sa fie obligatorie in toate spatiile publice inchise si deschise dupa ce Bucurestiul a intrat in scenariul rosu depasind rata de infectare de 3 la mia de locuitori. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO