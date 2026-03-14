Născut pe 18 iunie 1929, în Düsseldorf, Germania, Habermas a crescut în Gummersbach, unde tatăl său conducea camera de comerț locală. S-a născut cu palatoschizis (gură de lup), ceea ce a necesitat mai multe operații în copilărie, o experiență care i-a influențat ulterior reflecțiile despre limbaj, relatează AP News.

Habermas spunea că a înțeles importanța limbajului ca fiind „un strat de comunitate fără de care noi, ca indivizi, nu putem exista” și își amintea cât de greu îi era să se facă înțeles. De asemenea, vorbea despre „superioritatea cuvântului scris”, spunând că „forma scrisă ascunde defectele vorbirii”.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Habermas a fost membru al Deutsches Jungvolk. Avea 15 ani când Germania nazistă a fost înfrântă în 1945. Experiențele trăite în acea perioadă i-au influențat profund orientarea spre filosofie și teoria socială, scrie AP News.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără „Teoria acțiunii comunicative”, publicată în două volume.

Cancelarul Friedrich Merz a adus un omagiu filosofului, declarând: „Germania și Europa au pierdut unul dintre cei mai importanți gânditori ai timpului nostru. Opera sa sociologică și filozofică a avut un impact asupra mai multor generații de cercetători și gânditori”.

Merz a lăudat „forța intelectuală și liberalitatea lui Habermas” și a adăugat că „vocea sa va lipsi”.

Habermas a fost căsătorit cu Ute Habermas-Wesselhoeft, care a murit în 2025. Împreună au avut trei copii: Tilmann; Rebekka, care a decedat în 2023, și Judith.