Sentinţa a fost pronunţată vineri, 19 iulie, în aceeaşi zi cu a jurnalistului american Evan Gershkovich, corespondent al ziarului Wall Street Journal, condamnat la 16 ani de închisoare pentru „spionaj” în Rusia.

Kurmaşeva este angajată a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL – Europa Liberă/Radio Libertatea). Preşedintele-director general al acestei instituții de presă, Stephen Capus, a declarat pentru The Associated Press că această condamnare a avut loc după o „parodie de justiţie” şi „singurul final just este ca Alsu să fie eliberată imediat din închisoare de cei care au luat-o ostatică”.

Jurnalista, care are doi copii, lucra pentru sediul din Praga al RFE/RL şi a fost arestată în 18 octombrie anul trecut în regiunea rusă Tatarstan, de unde este originară. Ea mai fusese reţinută pentru scurt timp în iunie, în timp ce încerca să plece din Rusia după ce îşi vizitase mama.

Instanţa a considerat-o mai întâi vinovată că nu şi-a declarat cetăţenia americană, aşa cum prevede legislaţia rusă, şi i-a aplicat o amendă. Ulterior, Kurmaşeva a fost acuzată că nu s-a înregistrat ca „agent străin”, etichetă aplicată de regimul de la Moscova persoanelor și organizațiilor critice la adresa sa. La fel ca Evan Gershkovich, Alsu Kurmașeva a respins acuzațiile.

