Jurnaliștii care relatau despre incidentele de la Capitoliu, ținta susținătorilor lui Trump. Echipamentele media au fost distruse

În timp ce protestatarii luau cu asalt clădirea Capitoliului, mai multe persoane pro-Trump au acuzat jurnaliștii care relatau evenimentele din afara clădirii unde se desfășura procesul validării lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA.

Imaginile filmate i-au arătat pe susținătorii lui Donald Trump răsturnând gardurile metalice în spatele cărora se aflau reprezentanții presei.

JUST NOW: protestors charging the media pic.twitter.com/cANlcv5CMP