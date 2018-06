În fața judecătorilor, Cristian Boureanu a negat că l-a lovit pe polițistul Ovidiu Andrei, în momentul în care a ridicat piciorul. Acesta a negat și faptul că a refuzat să se legitimeze, atunci când polițiștii care l-au tras pe dreapta i-au solicitat acest lucru.

“Nu am refuzat să mă legitimez, nu pot să explic atitudinea lui Andrei Ovidiu de a folosi forţa. (…) Nu am opus rezistenţă. Nu e adevărată acuzaţia că l-am lovit cu genunchiul pe Andrei Ovidiu. Nu l-am atins când am ridicat piciorul, nu l-am lovit când am ridicat piciorul. Doar am ridicat piciorul, şi el s-a ferit. Nu am avut nici intenţia să îl lovesc. Doar am ridicat piciorul. Dacă îl loveam, apărea pe filmare”, a declarat Boureanu în faţa magistraţilor, potrivit Agerpres.