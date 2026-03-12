„Curmale la 13 dolari?”

„Mai bine nu posta nimic!” Kai Trump, în vârstă de 18 ani, a reușit să-și pună fanii în cap după o vizită la supermarket. Nepoata lui Donald Trump a publicat un clip filmat într-un magazin Erewhon – faimosul lanț de lux din SUA -, iar reacțiile negative nu au întârziat să apară.

Tânăra le-a prezentat celor 1,5 milioane de urmăritori de pe YouTube cum este la shopping în cel mai exclusivist loc. „Dacă nu știți ce este Erewhon – este cel mai scump supermarket. Totul este ridicol de scump”, spune Kai Trump chiar la începutul turului său. Curmale la 13 dolari? Nicio problemă! Tablete cu aminoacizi la 37 de dolari? Chilipir!”.

Speriată că ar putea da faliment

Unele produse sună atât de bizar încât tânăra de 18 ani are dificultăți vizibile în a le pronunța. Cu toate acestea, ele ajung în coșul de cumpărături. Și aventura continuă! Ați cheltuit vreodată 60 de dolari pe o lumânare parfumată? La Erewhon, acest lucru este posibil.

„Nu cheltuiesc mulți bani”, spune Kai Trump în videoclipul său. Totuși, conform propriilor declarații, coșul ei aproape gol valorează deja peste 100 de dolari. Și asta în condițiile în care sesiunea de cumpărături abia a început. De altfel, ea este însoțită la fiecare pas de agenți ai Secret Service.

Shoppingul continuă cu o limonadă cu lavandă la 10 dolari: „Sună bine!”, exclamă ea. Totuși, până și pentru Kai Trump există o limită: hanoracele și saltelele de yoga de 165 de dolari din magazin au lăsat-o mască. „O să dau faliment cu prețurile astea!”, a glumit tânăra.

Ajunsă la hotel, nepoata președintelui a făcut bilanțul: 233 de dolari pentru câteva produse, printre care și faimosul smoothie semnat de Hailey Bieber, care a lăsat-o fără 21 de dolari.

„E grozav că taxele mele sunt folosite pentru asta”

Mulți dintre abonații săi apreciază videoclipul, acesta adunând deja peste 14.000 de aprecieri pe YouTube. Totuși, în secțiunea de comentarii, unii utilizatori își varsă furia. „E mare păcat că au scos afișarea numărului de dislike-uri”, scrie un utilizator.

„Tu și Barron ar trebui să fiți acum în Iran”, a comentat un altul. Un alt utilizator subliniază contrastul social, scriind că el nici măcar nu are asigurare medicală.

Nu doar cumpărăturile costisitoare par să-i fi deranjat pe oameni, ci și prezența agenților Secret Service. „Mi se pare grozav că taxele mele sunt folosite pentru asta și nu pentru prânzul elevilor în școli”, scrie un utilizator. Un altul este de părere că: „Titlul este, probabil, cel mai lipsit de bun-gust lucru pe care l-am citit vreodată. Apropo, Kai Trump și-a intitulat videoclipul astfel: Mi-am scos agenții Secret Service la Erewhon”.

În toamna anului trecut, într-o inițiativă care îmbină politica, cultura celebrităților și spiritul antreprenorial al tinerilor, Kai Trump, în vârstă de 18 ani și nepoata președintelui american Donald Trump, și-a lansat propriul brand de modă chiar pe peluzele Casei Albe, relatează Bona.



