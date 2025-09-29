Debutul a fost departe de a fi discret. În fotografiile promoționale, Kai apare purtând un hanorac de 130 de dolari din colecția „Kai”, alături de bunicul ei, în timpul lansării oficiale de vineri.

Prezentată de Donald Trump

Donald Trump Jr. a prezentat-o simplu jurnaliștilor: „Apropo, aceasta este Kai”, în timp ce camerele surprindeau noua antreprenoare în ținuta sa minimalistă.

Brandul se axează pe piese de bază elegante și sobre. Primul articol scos la vânzare este un hanorac clasic cu guler rotund, decorat cu inițialele lui Kai pe piept și semnătura ei pe manșetă – o trimitere directă la tendința actuală a „minimalismului personalizat” în moda adolescenților.

Cu un preț de 130 de dolari, articolele sunt poziționate ca produse premium, destinate atât fanilor familiei Trump, cât și tinerilor pasionați de stil.

Anunțul a fost făcut joi pe rețelele sociale, unde Kai a publicat o serie de imagini realizate la Casa Albă – o strategie care i-a oferit instantaneu vizibilitate și prestigiu. Site-ul oficial o prezintă pozând cu încredere pe peluzele istorice, ilustrând combinația dintre moștenirea politică și ambiția personală.

Este pasionată de golf, ca și bunicul ei

Kai nu este străină de atenția publică. În trecut, a rostit un scurt discurs la Convenția Națională Republicană, iar pasiunea pentru golf o leagă direct de bunicul ei. La scurt timp după lansarea brandului, cei doi au plecat împreună spre Cupa Ryder. De altfel, tânăra urmează să se alăture echipei de golf a Universității din Miami anul viitor, consolidându-și profilul ca una dintre cele mai vizibile figuri tinere ale familiei Trump, capabilă să jongleze între studii, sport și afaceri.

Viața personală adaugă și ea o notă de interes: părinții lui Kai sunt divorțați, iar presa notează că mama sa are o relație cu legenda golfului Tiger Woods – un detaliu care a alimentat curiozitatea legată de lansare.

Această combinație de conexiuni politice, relații cu lumea celebrităților și branding personal face ca intrarea lui Kai în industria modei să atragă atenția dincolo de publicul adolescent.

Reacții online împărțite

Ea continuă astfel tradiția familiei Trump de a lega imaginea publică de inițiative comerciale. Spre deosebire de alți foști lideri politici, Donald Trump a fost mereu cunoscut pentru transformarea notorietății în oportunități de afaceri – de la modă și imobiliare până la criptomonede.

Linia lui Kai este doar cel mai nou exemplu al acestei fuziuni între afaceri, familie și expunere publică.

Reacțiile online au fost împărțite: unii i-au lăudat inițiativa și au numit-o „următorul mare designer adolescent”, în timp ce alții au criticat prețurile ridicate și amestecul dintre politică și comerț.

Oricum ar fi, lansarea a creat valuri de discuții, consolidând imaginea lui Kai atât ca tânără antreprenoare în modă, cât și ca figură a culturii pop.

