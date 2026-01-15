Șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE) le-a spus liderilor grupurilor politice din Parlamentul European că, deși nu este o mare consumatoare de alcool, acum ar putea fi momentul să înceapă, având în vedere evenimentele din întreaga lume, potrivit Politico, care citează două persoane care se aflau în sală.

Gluma ar fi fost făcută în cadrul unei reuniuni a Conferinței președinților, o reuniune a liderilor grupurilor parlamentare, cam în același timp în care miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca se întâlneau cu JD Vance, vicepreședintele SUA, și secretarul de stat Marco Rubio pentru a discuta despre amenințările lui Donald Trump de a confisca insula arctică.

Afirmațiile șefei diplomației europene au venit după ce parlamentarii europeni de vârf au început să-și ureze reciproc un an nou fericit. Potrivit persoanelor prezente în sală, aceiași parlamentari au adăugat că situația internațională actuală nu demonstrează că este un an atât de fericit.

Având în vedere temerile din Europa că Trump ar putea anexa Groenlanda, protestele în masă împotriva regimului islamist din Iran, precum și conflictele în curs din Ucraina și Gaza și operațiunea SUA în Venezuela, geopolitica a devenit cea mai presantă problemă a UE.

Printre cele mai recente acțiuni ale lui Kaja Kallas se numără declarația făcută pentru Politico, potrivit căreia este pregătită să propună noi sancțiuni împotriva Iranului, ca reacție la represiunea guvernamentală care ar fi provocat moartea a sute de oameni.

