„E foarte greu”

Kallas a declarat că diviziunea afectează negativ credibilitatea globală a UE și și-a exprimat dezamăgirea cu privire la imposibilitatea de a ajunge la unitate între miniștri.

„Dacă mă întrebi personal cum te simți, că eu sunt de vină că nu avem o decizie, atunci e greu. E foarte greu”, a spus Kallas.

„Este clar că statele membre nu sunt de acord cu privire la modul în care să determine guvernul israelian să schimbe cursul. Opțiunile sunt clare și rămân pe masă. Am prezentat documentul cu opțiuni. Dar problema este că nu toate statele membre ale UE sunt de acord”, a adăugat Kallas.

Șefa diplomației a declarat că statele membre încă nu au ajuns la un acord cu privire la planul de suspendare a liberului schimb cu Israelul, ca parte a Acordului de Asociere UE-Israel. Unele țări și-au exprimat opoziția, inclusiv Germania și Ungaria, în timp ce Danemarca, care deține în prezent președinția rotativă, a semnalat că va susține suspendarea.

„Dacă majoritatea crește, atunci diviziunea nu se mărește, ci, de fapt, se micșorează. Deci, depinde cum privești lucrurile. Dar este adevărat că încă nu avem un acord cu privire la aceste măsuri”, a răspuns Kallas la întrebarea unui reporter.

Recomandări Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea

„Nu avem absolut nicio intenție să consolidăm Hamas”

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a sugerat că UE ar putea lua anumite măsuri pentru a ocoli veto-ul unor state membre.

„Trebuie să lucrăm și să gândim inovator privind cele mai bune soluții. De exemplu, vrem să interzicem importurile din teritoriile ocupate. Probabil că acest lucru nu este realizabil. Dar atunci am putea impune o taxă vamală mare importurilor și am putea face acest lucru cu majoritate calificată”, a declarat ministrul danez de externe.

Rasmussen a respins, de asemenea, afirmațiile israeliene conform cărora limitarea liberului schimb cu Israelul ar consolida Hamas.

„Cred că este important să contestăm narațiunele false. Și vreau să spun că nu avem absolut nicio intenție să consolidăm Hamas, ci chiar opusul”, a spus el.

Kallas a declarat că UE a reușit să exercite presiuni asupra Israelului pentru a oferi asistență umanitară în Gaza, ceea ce a dus la intrarea mai multor camioane în zonă și la deschiderea mai multor puncte de trecere a frontierei.

De asemenea, în cadrul reuniunii, blocul comunitar a adoptat un document prin care solicită SUA să anuleze interdicția de călătorie impusă delegației palestiniene care se îndreaptă spre Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Recomandări De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

Noile sancțiuni ar putea viza criptomonede legate de Rusia

Kallas a vorbit, de asemenea, despre găsirea opțiunilor de sancționare a piețelor cripto de către Uniunea Europeană, care contribuie la eludarea sancțiunilor rusești.

Blocul comunitar intenționează să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei săptămâna viitoare, ca răspuns la intensificarea bombardamentelor Moscovei asupra țintelor civile din Ucraina.

Joi, un atac rusesc asupra Kievului a ucis 25 de persoane, inclusiv mai mulți copii. Atacul a afectat, de asemenea, reprezentanța UE și clădirea British Council. Kallas a declarat că măsurile UE ar putea reflecta sancțiunile anterioare impuse de Marea Britanie, vizând rețelele cripto utilizate pentru a ocoli sancțiunile financiare împotriva Rusiei.

„Au fost puse în discuție o mulțime de alte idei, de exemplu, instituțiile financiare, precum și modul în care colegii noștri din Marea Britanie menționau lucrurile pe care le-au făcut. Vom analiza aceste posibilități. Criptomonedele sunt un lucru, deși nu știu cum este realizabil în practică”, a spus Kallas.

Restricții asupra importurilor de petrol și gaze

Regatul Unit a vizat, printre altele, criptomoneda A7A5, garantată cu ruble, înființată în Kârgâzstan, care a transferat aproape 8 miliarde de euro în ultimele luni. O firmă cu sediul în Luxemburg se afla și ea pe lista lor.

Recomandări Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri

Alte elemente ale celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE vor include restricții asupra importurilor de petrol și gaze, sancțiuni secundare asupra partenerilor comerciali ai Rusiei și restricții asupra așa-numitei Flota din Umbră a Rusiei, implicată în ocolirea sancțiunilor petroliere.

Măsuri pentru a minimiza riscurile legate de activele înghețate

Reuniunea miniștrilor de externe de la Copenhaga s-a desfășurat în formatul așa-numit Gymnich, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii în cadrul reuniunii informale, dar discuțiile purtate ar putea stabili direcția viitoarelor discuții.

În cele din urmă, miniștrii au discutat și problema activelor înghețate ale Rusiei. Kallas a reiterat că Rusia nu poate recupera cele 210 miliarde de euro în active înghețate, fără a plăti despăgubiri Ucrainei.

Însă statele membre au fost împărțite cu privire la posibilitatea confiscării acestor active. Belgia, care deține cea mai mare cantitate de active, s-a opus acestei măsuri, temându-se de consecințe juridice.

Potrivit lui Kallas, UE se îndreaptă spre minimizarea riscurilor potențiale pentru statele membre și, eventual, spre împărtășirea unora dintre riscurile pe care Belgia și le asumă în prezent în această chestiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE