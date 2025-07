Finala de la Wimbledon 2024

Finala feminină de la Wimbledon din acest an a fost una dintre cele mai dezechilibrate din istoria turneului. Iga Swiatek, în vârstă de 24 de ani, a învins-o pe Amanda Anisimova în doar 57 de minute, cu un scor de 6-0, 6-0. Acesta este primul „dublu bagel” înregistrat într-o finală de la Wimbledon în ultimii 114 ani.

Anisimova, care juca în prima sa finală de Grand Slam, a fost vizibil afectată de înfrângere. Ea a părăsit pentru scurt timp terenul după meci, înainte de a reveni pentru ceremonia de premiere.

Gestul prințesei Kate

În calitate de patron al All England Lawn Tennis Club, prințesa Kate a înmânat trofeul finalistei. Kate a pus mâna pe brațul lui Anisimova și i-a oferit cuvinte de încurajare.

Anisimova a apreciat gestul prințesei, declarând ulterior: „A fost o mare onoare să o cunosc. Nu eram sigură dacă va veni astăzi, dacă va fi acolo, așa că m-am bucurat foarte mult să o văd. Cu siguranță a spus câteva lucruri care m-au emoționat din nou”.

Reacția lui Anisimova

În interviul de după meci, Anisimova și-a exprimat recunoștința față de experiența trăită la Wimbledon, în ciuda rezultatului dezamăgitor:

„Știu că astăzi nu am avut suficient, dar voi continua să muncesc și sper să mă întorc aici într-o zi.”

Recomandări Dorin Tudora, directorul CONPET, plătit cu 14.000 de euro lunar. Și-a prelungit mandatul printr-un șiretlic legal: „Nici n-am reușit să procesez informația”

Ea a menționat că mama sa a venit special din America pentru a o vedea jucând în finală, adăugând cu umor: „Mulțumesc că ai venit și că ai rupt superstiția de a nu zbura – nu din cauza asta am pierdut”.

Cuvintele câștigătoarei

Iga Swiatek, prima jucătoare poloneză care câștigă Wimbledon, a avut și ea cuvinte de încurajare pentru adversara sa:

„În primul rând, vreau să o felicit pe Amanda pentru două săptămâni extraordinare. Ar trebui să fii mândră de munca pe care o faci și sper să jucăm mai multe finale aici.”

Swiatek a adăugat că victoria de la Wimbledon a depășit așteptările sale: „Nici măcar nu am visat, pentru mine era prea departe. Mă simt ca o jucătoare experimentată după ce am câștigat turneele de Grand Slam, dar nu m-am așteptat la asta.”

Contextul istoric

Scorul de 6-0, 6-0 într-o finală de Grand Slam este extrem de rar. Singura altă ocazie când s-a întâmplat acest lucru a fost în 1988, când Steffi Graf a învins-o pe Natasha Zvereva la Roland Garros. Coincidență sau nu, Zvereva era tot cap de serie numărul 13 la acel turneu, la fel ca Anisimova în acest an.

Kate a sosit mai devreme pe teren, purtând o ținută elegantă în nuanțe de crem. Înainte de meci, ea s-a întâlnit cu mai mulți campioni de tenis, inclusiv cu jucătoarea chineză de tenis în scaun cu rotile Wang Ziying.

Recomandări Rețeaua „Salvador”. Grupul de firme fantomă care a obținut contracte pe bandă rulantă cu o unitate militară din Constanța în plin război la graniță

Prințesa a salutat și alți oficiali ai turneului, precum Bob Flin, cel mai longeviv administrator onorific al Wimbledonului, și Shaniah Williams, gazda fundației Wimbledon.

Legătura prințesei Kate cu tenisul

Kate este patroana All England Lawn Tennis and Croquet Club din 2016 și are o pasiune de lungă durată pentru tenis. Într-un documentar BBC din 2017, ea a declarat:

„Am urmărit Wimbledon, a fost o parte importantă a copilăriei mele. Cred că inspiră cu adevărat tinerii, pe mine m-a inspirat când eram mai tânără să mă implic în acest sport. Nu s-a schimbat deloc, cred că asta este minunat.”

Kate este cunoscută pentru empatia sa față de sportivi, indiferent de rezultat. În 2023, ea a oferit cuvinte de încurajare și o îmbrățișare jucătoarei tunisiene Ons Jabeur, care pierduse a doua finală consecutivă la Wimbledon.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Jabeur a povestit ulterior despre acel moment: „Evident, a fost foarte drăguță. Nu știa dacă să mă îmbrățișeze sau nu. I-am spus că îmbrățișările sunt întotdeauna binevenite din partea mea.”

Recomandări Suma fabuloasă scoasă din fondul de rezervă în 2024 pentru a plăti salariile crescute ale magistraților

Într-un interviu pentru revista HELLO!, Jabeur a adăugat: „A fost foarte drăguță. M-a urmărit de două ori, când am pierdut finala de două ori. M-a întrebat în continuu dacă poate să mă îmbrățișeze, iar eu i-am răspuns: Cine nu vrea să fie îmbrățișat de o prințesă?’”