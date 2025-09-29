Cuprins:
Trump a aprobat atacuri ucrainene pe teritoriul rus
Cu toate acestea, în unele cazuri, Pentagonul nu a acordat Ucrainei permisiunea de a executa aceste atacuri.
„Toată lumea ar trebui să urmeze ce spune Președintele. El este Comandantul Suprem, conform Constituției, și toată lumea se aliniază”, a declarat Keith Kellogg în cadrul unui interviu televizat de către postul Fox News.
„Cred că citind ce a spus el, și citind ce au spus Vicepreședintele Vance și Secretarul Rubio, răspunsul este da. Folosiți capacitatea de a lovi în adâncime. Nu există așa-numite sanctuare”, a explicat Keith Kellog după ce a fost întrebat referitor la poziția oficială a președintelui Donald Trump.
Volodimir Zelenski i-a cerut ajutor lui Trump pentru a lovi Rusia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut președintelui american Donald Trump, în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută, să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, care i-ar putea oferi Kievului capacitatea de a lovi adânc pe teritoriul Rusiei, până la Moscova.
Zelenski a declarat miercuri, pentru „The Axios Show”, că i-a solicitat lui Trump un sistem de armament care l-ar putea forța pe președintele rus Vladimir Putin să accepte negocieri de pace, poate chiar fără ca Ucraina să fie nevoită să îl folosească.
Volodimir Zelenski nu a numit acel sistem de armament în interviul acordat jurnalistului de la Axios, Barak Ravid, dar a spus că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea de a discuta ar crește semnificativ.
Un oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu întâlnirea Trump–Zelenski au confirmat că este vorba de Tomahawk – o rachetă cu rază lungă de acțiune și ghidaj de precizie.
Ucraina a ridicat problema Tomahawkurilor cu SUA de mai multe ori în ultimul an, inclusiv pe o listă de echipamente solicitate acum câteva luni.
Era singurul sistem de armament de pe listă pe care Trump nu a fost de acord să îl vândă țărilor NATO în numele Ucrainei, potrivit unei surse care are cunoștințe despre acest proces.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.