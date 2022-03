„Războiul din vecinătatea noastră nu numai că îşi lasă amprenta, dar defineşte şi modul în care sărbătorim astăzi. (…) Nu ştim cât va dura acest război. Poate dura săptămâni, poate dura luni bune. Prin urmare, trebuie să fim pregătiţi, pe de o parte, să primim refugiaţi şi, pe de altă parte, să ne asigurăm că niciuna dintre comunităţile noastre nu cade victimă nici psihozei războiului, nici propagandei de război”, a spus în discursul său Kelemen Hunor.

„Şi asta este ceea ce cer tuturor, ceea ce îi îndemn pe toţi să facă, pe cât posibil, rămânând calmi, să privim înainte şi să încercăm să facem tot ceea ce putem face, fiecare acolo unde este. Noi muncim pentru a menţine cetăţenii acestei ţări în siguranţă. Muncim pentru a ne păstra libertatea”, a adăugat liderul UDMR

Acesta a subliniat că lumea occidentală trebuie să rămână unită pentru a putea învinge expansiunea Rusiei.

Occidentul global trebuie să rămână unit astăzi. Numai atunci vom avea o şansă de a opri Rusia, de a pune capăt luptei împotriva războiului şi vărsării de sânge fără sens a preşedintelui Putin. Solidaritatea şi respectul faţă de propria noastră libertate cer, de asemenea, ca prioritatea noastră acum, în aceste zile şi săptămâni dificile, să fie aceea de a ajuta. Kelemen Hunor:

„În pofida vremurilor grele, sunt optimist. Am văzut cu toţii cum a reacţionat majoritatea covârşitoare a comunităţii noastre, iar această solidaritate este exemplară. Am văzut şi am simţit că dorinţa de libertate a oamenilor este de nezdruncinat. Şi ştim, din istorie, că asupritorul nu poate câştiga niciodată, el va pierde întotdeauna. De aceea, să spunem din nou, cu mult curaj şi mândrie: trăiască tinerii revoluţionari, trăiască comunitatea noastră iubitoare de libertate!”, a transmis Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, natura umană este construită pe dorinţa şi ideea de libertate.

„Astăzi, cetăţenii Ucrainei luptă pentru libertate. Toţi oamenii iubitori de libertate sunt alături de ei astăzi. Ei sunt de partea libertăţii. Sunt împotriva agresorului, împotriva invaziei ruseşti. Şi noi facem acelaşi lucru. Astăzi, aceasta este singura conduită corectă”, a mai spus Kelemen Hunor.

În discursul său, preşedintele UDMR a reamintit importanţa celei de-a 174-a aniversări a Revoluţiei din 1848-1849, faptele eroilor de atunci şi lecţiile de istorie care rămân actuale şi azi.

Citeşte şi:

EXCLUSIV. Profesoară care protestează în Melitopol, orașul cu primarul răpit de ruși: „Ne-au oprit programele noastre TV și ni le rulează pe ale lor, cu Putin”

LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 20 | Cinci morți în blocul bombardat din Kiev. Armata rusă a luat ostatici medicii și bolnavii dintr-un spital din Mariupol

Un fost agent KGB dezvăluie singura soluție care i-a rămas lui Putin în războiul din Ucraina: „Dar s-ar putea să nu mai depindă doar de el”

Imagine înduioșătoare. Un ucrainean alină un câine paralizat de frică după bombardamentele din Irpin

GSP.RO Cer expulzarea iubitei lui Putin! Ar fi vorba despre o fostă mare sportivă. A pozat nud: „Cea mai flexibilă femeie a Rusiei”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Planul ireal al lui Putin! Anunț halucinant: 'Începe azi, la 20:00'

Observatornews.ro Un cuplu care făcea dragoste într-un punct termic din Timişoara a pus pe jar autorităţile. Localnicii au confundat gemetele cu strigăte de ajutor

HOROSCOP Horoscop 15 martie 2022. Scorpionii se simt constrânși de circumstanțele care le indică un comportament neacceptabil

Știrileprotv.ro Mesajul lui Zelenski pentru angajata televiziunii ruse care a întrerupt emisia cu o pancartă

Telekomsport Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță