Convorbiri cu „țări din prima linie”

Kievul a fost pionier în inovația dronelor încă de la începutul invaziei Rusiei, vehiculele aeriene fără pilot fiind acum un atu cheie în răspunsul la atacurile rusești. De aceea, perspectiva Ucrainei este esențială atunci când comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, va convoca vineri o convorbire între reprezentanții a 10 țări de pe flancul estic al Europei.

Comisia l-a invitat pe ministrul Apărării al Ucrainei, Denis Șmihal, să se alăture unei convorbiri cu „țări din prima linie” pentru a afla „care sunt capacitățile acestora și (…) dacă să se inspire sau nu din acestea”, a declarat joi un purtător de cuvânt al executivului UE.

Comisia a anunțat că apelul va include Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Ucraina, precum și Slovacia. Rămâne neclar dacă Ungaria, o altă țară cu granițe externe la est, va participa la discuții.

Oficialii tehnici ai NATO se vor alătura, de asemenea, discuției, a adăugat joi executivul UE.

„Trebuie să înțelegem că ne lipsesc capacitățile de a detecta dronele”, a declarat Kubilius la evenimentul de lansare al Euractiv pentru buletinul informativ zilnic despre apărare FIREPOWER, promițând progrese rapide în construirea unui zid defensiv pentru drone.

Cu mult înaintea tuturor țărilor europene

În martie, consilierul prezidențial ucrainean Alexander Kamișhin a declarat că producătorii din țară pot produce peste 5 milioane de drone.

„Ucraina este cu mult înaintea tuturor țărilor europene NATO în ceea ce privește tehnologia dronelor și în special cea antidrone”, a declarat Carlo Masala, șeful Centrului pentru Studii de Informații și Securitate de la Universitatea Forțelor Armate Germane din München.

Masala spune că producătorii de drone din Ucraina pot oferi know-how pentru a atenua tehnologiile de bruiaj și spoofing din Rusia.

Comisia a declarat săptămâna aceasta că ar putea sprijini „zidul” împotriva dronelor prin intermediul împrumuturilor SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro alocate către 19 țări și ar putea accesa programul EDIP în valoare de 1,5 miliarde de euro, care este încă supus negocierilor.

Masala a spus că Ucraina ar trebui să primească contribuții directe din partea UE pentru a-și crește producția și a contribui la un zid al dronelor.

Deschiderea unor linii de producție

O altă modalitate prin care Kievul ar putea participa la inițiativa de finanțare ar fi stabilirea producției în UE.

În iunie, Danemarca a semnat un acord cu Kievul pentru ca firmele de apărare ucrainene să deschidă linii de producție în țară, începând cu o investiție de 1,4 miliarde de euro.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, de asemenea, miercuri, la Adunarea Generală a ONU de la New York, că va ridica interdicția privind exporturile de arme, introdusă după invazia Rusiei, ceea ce ar putea permite exportul de drone fabricate în Ucraina.

„Ați avea linii de producție care sunt inaccesibile Rusiei pe frontul sudic (…) posibilitatea ca rușii să lovească o instalație de producție de drone din România sau Germania este destul de puțin probabilă.”

Un adversar neașteptat

La aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu un adversar neașteptat: unitatea secretă Rubicon. Specializată în drone, această forță rusă a schimbat regulile jocului pe front și a pus presiune uriașă pe apărarea ucraineană, scrie Europa Liberă România.

Trei drone ucrainene au zburat recent la adăpostul întunericului către o poziție rusească și au decis între ele când exact să atace. Acest episod este un exemplu al modului în care Ucraina începe să folosească inteligența artificială pentru a permite grupurilor de drone să se coordoneze între ele pentru a ataca pozițiile rusești, o tehnologie inovatoare care prefigurează viitorul războiului, relatează The Wall Street Journal (WSJ).





