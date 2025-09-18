Cum a schimbat Rubicon soarta luptei din Kursk

După ofensiva ucraineană din regiunea Kursk, în august 2024, forțele Kievului au fost treptat împinse în defensivă. Sub presiunea armatei ruse și a trupelor nord-coreene, menținerea pozițiilor a devenit aproape imposibilă.

Apariția unei unități ruse noi, specializată în drone și parte a formațiunii secrete „Rubicon”, a accelerat căderea frontului. Lovind constant liniile de aprovizionare din zona Sudja, această unitate a făcut rezistența ucraineană nesustenabilă. În martie 2025, Ucraina s-a retras din regiune.

„Cel mai important factor” din ofensiva rusă

De la începutul războiului, Ucraina s-a bazat pe inovație și adaptare rapidă, dar Moscova a răspuns prin investiții masive în tehnologie și tactici noi. Rubicon a devenit un punct-cheie pe linia frontului de 1.100 km.

„Rusia avea mai multe unități puternice de atac cu drone în Kursk, dar Rubicon era cea mai importantă. Din această cauză, Ucraina nu a putut să-și aprovizioneze trupele în mod obișnuit”, spune Rob Lee, fost ofițer al Marinei SUA. „A fost un factor-cheie care a permis Rusiei să recucerească regiunea Kursk.”

Management de elită și resurse nelimitate

Analiștii descriu Rubicon ca o structură hibridă: achiziționează și dezvoltă drone, testează tactici și instruiește operatori.

„Rubicon are un management strălucit, selectează cei mai buni specialiști, oferă instruire și resurse nelimitate. Se investesc bani în această unitate”, scria Maria Berlinska, de la Centrul ucrainean de sprijin pentru recunoaștere aeriană. „Toți cei familiarizați cu Rubicon spun același lucru: este foarte eficient. Funcționează ca un sistem, în timp ce multe linii ucrainene sunt încă haotice.”

Cine este colonelul din umbră

Rubicon a fost creat în vara lui 2024, probabil la ordinul ministrului Apărării Andrei Belousov. Oficial, se numește „Centrul Rubicon pentru Sisteme Avansate Fără Pilot”, dar nu apare în registrele juridice ruse.

Investigațiile RFE/RL îl indică drept comandant pe colonelul Serghei Budnikov, 37 de ani, fost ofițer de artilerie și infanterie marină. Numele său apare în materiale video difuzate de propagandistul Vladimir Soloviov și în scrisori de mulțumire publicate pe site-ul organizației Brotherly Heart, mai scrie sursa citată.

Recrutorii ofereau bonusuri de până la 3 milioane de ruble (aproximativ 36.000 de dolari), sume comparabile cu cele din alte unități de elită.

O armată invizibilă de 1.000 de oameni

În primăvara lui 2025, existau cel puțin şapte unităţi Rubicon cunoscute, fiecare având în jur de 130–150 de angajaţi. Una dintre bazele principale de instruire pare a fi Centrul de expoziții și congrese Patriot Park, un complex din suburbia vestică a Moscovei folosit de mult timp pentru expoziţii militare.

Materiale video oficiale și vizite ale unor înalți oficiali au sugerat legături între acest complex și activitățile Rubicon.

Loviturile precise care decimează Ucraina

Unitățile Rubicon sunt împărțite pe specializări: neutralizarea dronelor FPV, atacul dronelor de recunoaștere sau utilizarea dronelor mari pentru transport de explozivi.

Russian military is now better coordinating its drone units with assault forces, as seen from this TG note about Rubicon Center's "Typhoon" unit operating "Molniya" FPV drones working with other UAV units flying FPVs to back a recent assault.

De asemenea, Rubicon este activ în războiul electronic, interceptând semnale și localizând operatorii ucraineni. Potrivit rapoartelor, o brigadă ucraineană a pierdut până la 70% din operatorii de drone într-o singură săptămână.

„Cei mai buni. Să sperăm că nu se extind”

Locotenent-colonelul Kiril Veres, comandant al unui regiment ucrainean, spune că operațiunile Rubicon sunt „de primă clasă”:

„Locurile în care acesta acționează, unde lucrează – nu invidiez unitățile ucrainene. Sunt cei mai buni. Cei mai buni. Să sperăm că nu se vor extinde.”

Ucraina caută contraatacuri

Kievul a introdus rapid măsuri noi: tuneluri de plasă peste drumuri pentru a bloca dronele, UAV-uri care aruncă plase și drone cu fibră optică pentru a evita bruiajul. În plus, se investește masiv în tehnologie de distrugere a dronelor.

„Ucraina a avut un avantaj în tehnologia dronelor, dar, în mare parte datorită Rubicon, diferența s-a redus”, avertizează Rob Lee.

Soldatul Denis Mișcenko, din Brigada Azov, trage concluzia: „Unitățile Rubicon trebuie studiate și contracarate. Este un inamic foarte puternic, căruia trebuie să i se acorde mai multă atenție. Dacă i-ați întâlnit, veți înțelege despre ce vorbesc.”