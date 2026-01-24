„Eforturi de pace? Întâlnire trilaterală în Emiratele Arabe Unite? Diplomaţie? Pentru ucraineni a fost o nouă noapte de teroare rusă”, a denunţat ministrul ucrainean de externe Andrîi Sîbiha.



„Cu cinism, (liderul rus Vladimir – n.r.) Putin a ordonat un atac brutal şi masiv cu rachete împotriva Ucrainei în momentul în care delegaţiile se întâlnesc la Abu Dhabi pentru a avansa procesul de pace condus de americani. Rachetele sale nu lovesc doar oamenii, ci şi masa negocierilor”, a subliniat șeful diplomației ucrainene.

Rușii au atacat patru orașe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că rușii au atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă orașele Kiev, Harkov, Cernihiv și Sumî.

Potrivit The New Voice of Ukraine, o femeie a fost ucisă și alte patru persoane rănite în atacul aerian de la Kiev. Rușii au bombardat în principal trei cartiere și au distrus blocuri de locuințe, case și birouri. Printre ținte s-a aflat și o clădire a fabricii de bomboane Roshen.

6.000 de blocuri din Kiev nu au agent termic

Primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, a declarat că 6.000 de blocuri de locuințe au rămas fără încălzire după noul atac aerian efectuat de ruși. Termometrele arătau -12 grade Celsius sâmbătă dimineața la Kiev.

Metroul din Kiev funcționează cu restricții din cauza penelor de electricitate, în timp ce orașul Cernihiv, din nord-estul Ucrainei, nu dispune deloc de curent electric. Rușii au lovit acolo infrastructura energetică.

La Harkov, 27 de civili au fost răniți după ce drone Shahed lansate de ruși au vizat clădiri rezidențiale, inclusiv un cămin pentru refugiați, și au provocat incendii.

Volodimir Zelenski a cerut un „răspuns în forță”

„Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic dovedește că nu putem întârzia livrările de apărare aeriană. Nu putem închide ochii la aceste atacuri; trebuie să răspundem și să răspundem cu forță.

Contăm pe răspunsul și asistența tuturor partenerilor noștri. Fiecare rachetă precum Patriot, precum NASAMS și toate celelalte sisteme ajută la protejarea infrastructurii critice și ajută oamenii să treacă peste frigul iernii”, a reacționat șeful statului ucrainean.



Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi pe tema încetării focului după aproape patru ani de război la scară largă, un obiectiv forțat de președintele american Donald Trump.