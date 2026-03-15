Monitorizarea lansărilor și reacțiile militare

În Japonia, Ministerul Apărării de la Tokyo a confirmat că rachetele au căzut în afara zonei sale economice exclusive.

La rândul său, Statul-Major Interarme din Coreea de Sud a anunțat că a ridicat nivelul de supraveghere și se menține în stare de alertă pentru eventuale noi lansări, realizând un schimb constant de informații tactice cu SUA și Japonia.

Motivațiile și poziția Coreei de Nord

Incidentul vine la scurt timp după o serie de declarații contondente din partea Phenianului:

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, a criticat dur manevrele militare „Scutul Libertății” (care testează capacitățile operaționale ale aliaților până pe 19 martie) și a amenințat cu „consecințe grave” asupra securității regionale.

În același timp, Ministerul nord-coreean de Externe a condamnat atacurile desfășurate de SUA și Israel asupra Iranului, exprimându-și sprijinul ferm pentru liderul de la Teheran, Mojtaba Khamenei.

Coreea de Nord continuă să respingă orice dialog pe tema programului său nuclear, alegând, în schimb, să își consolideze relațiile cu Rusia și să se implice în sprijinirea activităților militare din Ucraina.

Reacția oficială de la Seul

La nivel politic, reacția Coreei de Sud a fost promptă. Biroul prezidențial pentru securitate națională a convocat de urgență o reuniune pentru a evalua situația.

Într-un comunicat oficial, instituția a cerut Phenianului să oprească imediat aceste acțiuni: „Ultimele lansări de rachete balistice ale Coreei de Nord reprezintă o provocare care încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și solicităm o suspendare imediată”.

Președintele sud-coreean, Lee Jae-myung, a fost informat în detaliu cu privire la incident, dar și despre pachetul de contramăsuri pe care Seulul intenționează să îl aplice.

