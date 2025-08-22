Evenimentul a avut loc la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea la Phenian. Kim Jong-un a salutat soldații „eroici” și „admirabili” care s-au întors din conflict.

Momente emoționante la Phenian

Imaginile îl arată pe liderul nord-coreean îmbrățișând un soldat vizibil afectat. De asemenea, Kim Jong-un a îngenuncheat în fața portretelor soldaților căzuți în luptă, depunând medalii și flori. Într-o altă imagine, liderul suprem al Coreei de Nord este văzut îmbrățișând o fetiță.

Conform agenției KCNA, Kim Jong-un a acordat titlul de „erou al Republicii Populare Democratice Coreene” comandanților care au luptat în străinătate.

Implicarea Coreei de Nord în conflictul din Ucraina

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis soldați pentru a lupta alături de trupele ruse împotriva Ucrainei, potrivit AFP.

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale susțin că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați în regiunea Kursk în 2024, împreună cu echipament militar.

Seulul estimează că aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți în luptele din Ucraina.

Coreea de Nord și Rusia au semnat un acord de securitate și apărare în 2024, consolidând legăturile dintre cele două țări.

