Potrivit lui Harry Kazianis, expert în Coreea de Nord la institutul de analize Center for the Național Interest din Washington, Kim, familia sa și mai multe persoane cu funcții în regimul de la Phenian au fost vaccinați.

Experții susțin că dictatorul ar prefera vaccinurile europene

Sursele citate nu precizează însă ce companie a livrat vaccinul și dacă acesta s-a dovedit sigur. Unii experți se îndoiesc însă că liderul nord-coreean ar folosi un vaccin experimental. Cei care cunosc bine regimul, cum este Choi Jung-hun, un expert în boli infecțioase care a fugit în 2012 în Coreea de Sud, spun că dictatorul nu și-ar asuma un astfel de risc, chiar dacă ar fi vorba despre un vaccin aprobat, „când are atâtea adăposturi unde se poate izola aproape complet”.



La rândul său, un analist și editor la International Journal on World Peace, care este expert în problemele Asiei, a opinat că dictatorul „ar prefera vaccinuri europene avizate celui furnizat de Beijing”.



Experții americani afirmă că cel puțin trei companii din China lucrează în prezent la un vaccin, printre care Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio şi Sinopharm Group. Compania Sinopharm susține că vaccinul pe care îl produce a fost deja folosit pe un milion de persoane în China, cu toate că nu se știe ca vreuna dintre companii să fi lansat public faza a treia a testărilor clinice, pe oameni, mai relatează Reuters.





