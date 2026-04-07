Lapoviță și ninsori

Din mașină nu trebuie să lipsească 5 obiecte care vă pot salva, la propriu, viața, dacă rămâneți blocați pe drum.

Înghețul matinal, ploaia și, prin urmare, carosabilul alunecos, urmate de lapoviță și ninsorile anunțate, vor crea probleme șoferilor din întreaga Serbie, și nu numai.

După cum a anunțat RHMZ (Institutul Hidrometeorologic de Stat), în perioada 9-11 aprilie, pe tot teritoriul Serbiei sunt așteptate înghețuri la sol, în timp ce în zonele joase va ninge și va fi lapoviță. La munte va ninge și se va depune un strat nou de zăpadă.

Nu porniți la drum fără următoarele lucruri

În aceste condiții, este bine să fiți pregătiți și să aveți în mașină câteva obiecte care vă pot salva, la propriu, viața dacă rămâneți blocați pe drum, recomandă experții de la organizația britanică RAC.

Printre cele mai importante se numără echipamentul reflectorizant. „Dacă trebuie să ieșiți din vehicul pe ttimp de noapte, este crucial să fiți vizibili pentru ceilalți șoferi; acest lucru vă poate salva viața”, recomandă experții.

Nu renunțați încă la anvelopele de iarnă

Desigur, nu trebuie să uitați nici de lanțuri dacă vă îndreptați spre zone montane, unde nu se știe niciodată cât de multă zăpadă se poate depune.

De asemenea, șoferii nu ar trebui să se grăbească încă să schimbe anvelopele de iarnă. Deși în fiecare an la 1 aprilie, inclusiv anul acesta, încetează obligația legală de a folosi pneurile de iarnă și ar trebui să le înlocuim cu cele de vară, anul acesta situația se schimbă tocmai din cauza condițiilor meteo.

De la cabluri și hrană, până la lanternă

În portbagaj ar trebui să aveți și cabluri de pornire pentru vehicul. Șoferii sunt, de asemenea, sfătuiți să aibă la ei: o canistră goală pentru combustibil, mâncare și băutură, care pot fi de ajutor dacă rămâneți blocați pe drum pe timp de noapte și nu este nimeni în preajmă care să vă ajute.

Un alt lucru important care nu trebuie să lipsească din mașină este lanterna.

„Lumina telefonului mobil nu vă va oferi o vizibilitate suficientă dacă rămâneți pe marginea drumului, în special pe drumurile rurale. O lanternă puternică cu baterii de rezervă sau o lanternă manuală (cu dinam) care nu necesită baterii reprezintă un echipament cheie pentru vehicul”, recomandă experții.

Plecatul cu mașina la schi sau într-o vacanță de iarnă în afara României poate deveni rapid o problemă, dacă nu cunoști regulile locale. În Europa, legislația privind anvelopele de iarnă diferă mult de la o țară la alta. În unele state sunt obligatorii prin lege, în altele depinde de vreme, iar în anumite cazuri lipsa lor poate aduce amenzi de mii de euro sau probleme serioase cu asigurarea, scrie publicația Blick, parte a grupului Ringier.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE