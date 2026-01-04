Germania: fără M+S, fără drum

Deși multe reguli rutiere sunt armonizate la nivel european, anvelopele de iarnă fac excepție. Fiecare stat își stabilește propriile cerințe, în funcție de relief și climă. În unele țări sunt obligatorii anvelopele de iarnă, în altele sunt acceptate lanțurile de zăpadă, iar în câteva există doar recomandări. Șoferii sunt obligați să se informeze înainte de a trece granița.

În Germania, obligația este „situațională”. Asta înseamnă că anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar atunci când drumul este acoperit de zăpadă, gheață sau lapoviță. Din 1 octombrie 2024, doar anvelopele cu simbolul fulgului de zăpadă sunt recunoscute legal. Cele marcate doar M+S nu mai sunt acceptate, iar anvelopele cu crampoane sunt interzise.

Austria: amenzi mici sau uriașe, în funcție de risc

În Austria, anvelopele de iarnă sunt obligatorii între 1 noiembrie și 15 aprilie, dar doar în condiții de drum de iarnă. Sunt acceptate atât anvelopele cu fulg de zăpadă, cât și cele marcate M+S. Alternativ, pot fi folosite lanțuri de zăpadă pe roțile motoare. Amenda pornește de la 35 de euro, dar poate ajunge până la 5.000 de euro dacă alți participanți la trafic sunt puși în pericol. Anvelopele cu crampoane sunt permise în anumite condiții.

Italia: reguli diferite de la o regiune la alta

În Italia, legislația diferă în funcție de zonă. Pe autostrada Brenner A22, anvelopele de iarnă sunt obligatorii între 15 noiembrie și 15 aprilie. În Valea Aosta, sunt impuse între 15 octombrie și 15 aprilie. Sunt acceptate și anvelopele M+S. Amenzile pot ajunge până la 345 de euro. În anumite situații, lanțurile de zăpadă devin obligatorii, iar viteza este limitată la 50 km/h.

Franța: obligație în jumătate de țară

Franța a înăsprit regulile din 2022. În 48 de departamente montane, anvelopele de iarnă sunt obligatorii între 1 noiembrie și 31 martie. Din 2024 sunt acceptate doar cele cu simbolul fulgului de zăpadă. Lanțurile pot fi o alternativă. Zonele sunt marcate prin indicatoare rutiere, care pot impune temporar obligația și în alte regiuni. Amenda este de 135 de euro.

Benelux: reguli mai relaxate

Luxemburgul impune anvelope de iarnă în condiții de drum de iarnă, cu o adâncime minimă a profilului de 3 milimetri. Alternativ, pot fi folosite lanțuri. Amenda minimă este de 49 de euro. Belgia și Olanda nu au o obligație generală privind anvelopele de iarnă.

Scandinavia și nordul Europei: reguli stricte

Suedia și Finlanda cer anvelope de iarnă pentru toate vehiculele sub 3,5 tone între 1 decembrie și 31 martie. Estonia, Letonia și Lituania impun, de asemenea, această obligație. Norvegia nu are o regulă generală, dar cere lanțuri de zăpadă când drumurile sunt acoperite de zăpadă sau gheață. În Danemarca, anvelopele de iarnă sunt doar recomandate.

Europa de Est: obligații clare, dar diferite

În Serbia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Moldova și Cehia, anvelopele de iarnă sunt obligatorii în perioadele reci. În Albania nu sunt impuse, dar lanțurile de zăpadă sunt obligatorii între 1 noiembrie și 30 aprilie. Bulgaria și Polonia le recomandă, iar în Ungaria și Slovacia trebuie să ai lanțuri în mașină.

Elveția: fără obligație clară, dar cu riscuri mari

Elveția nu are o obligație generală privind anvelopele de iarnă. Totuși, șoferii sunt responsabili ca vehiculul să fie apt de circulație. Cei care blochează traficul cu anvelope de vară iarna pot primi amenzi mari, iar în caz de accident riscă probleme serioase cu asigurarea. Pe anumite rute, lanțurile de zăpadă sunt obligatorii, iar anvelopele cu crampoane sunt permise doar în perioade și zone clar stabilite.

Ce spune legea din România

În România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Nu există o perioadă fixă în calendar, ci contează strict starea carosabilului. Lipsa anvelopelor de iarnă în aceste condiții atrage amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare. Anvelopele de iarnă oferă o aderență mult mai bună la temperaturi scăzute și pe suprafețe alunecoase, dar vin și cu anumite costuri.

Regulile privind anvelopele de iarnă diferă radical în Europa. În unele țări poți primi amenzi de câteva zeci de euro, iar în altele sancțiunile ajung la mii de euro. Pentru a evita problemele, cea mai sigură soluție rămâne folosirea anvelopelor de iarnă ori de câte ori pleci la drum în sezonul rece, mai ales în afara României.