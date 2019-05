Klaus Iohannis: „Vă daţi seama? Europa vine în România, viitorul UE se clarifică de aici, de la noi, din România, de la Sibiu”

Şeful statului a fost întrebat ce înseamnă, pentru el, ca sibian, acest eveniment. „Eu cred că summitul de mâine înseamană pentru mine ce înseamană şi pentru toţi românii. Mâine, Europa vine în România, şi România este în Europa. România contează, românii contează”, a spus el.

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit despre Summitul informal, unde vor veni toţi liderii europeni. „Vom discuta despre viitorul UE. Vă daţi seama, Europa vine în România, viitorul UE se clarifică de aici, de la noi, din România, de la Sibiu. Noi, românii, suntem de 12 ani în UE şi faptul că se întâmplă acest summit în România arată că am parcurs un drum lung şi un drum bun. Nu ne-a fost uşor, nu ne-a dat nimeni nimic pe gratis, am muncit, am parcurs acest drum convinşi că locul României este în Europa, şi mâine, dovedim că locul Europei este în România”, a spus preşedintele.

El a mai arătat că noi ne dorim să fim în UE, iar românii sunt proeuropeni, indiferent de ce spun unii lideri politici, iar europenii ne recunosc, iar faptul că acest summit se ţine aicim în inima României, este odovada că românii contează.

„După multele crize prin care am trecut, este evident că a apărut un sentiment de insecuritate, incertitudine”, a mai spus şeful statului, adăugând că este „momentul pentru un semnal pozitiv, să arătăm că dorim să rămânem împreună, o uniune puternică, pentru cetăţenii europeni”, a mai declarat preşedintele, precizând că în cadrul summitului se va aproba declaraţia de a Sibiu care consfinţi acest lucru.

„Mesajul este de optimism, unitate, solidaritate, de claritate şi viziune pntru viitor”, a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis, atac la liderii populişti din ţara noastră: „Noi trebuie să suportăm pe unii politicieni care, cu scopul de a-şi curăţa dosarele, au pus în dificultate justiţia”

Preşedintele s-a referit, în interviu, la liderii populişti de la noi, unii dintre ei persoane cunoscute, lideri de partide mari, care au un discurs antieuropean, împotriva străinilor.

„Este foarte păcat, pentru că România merită un discurs politic proeuropean, românii nu îşi doresc să plece din Europea. Dacă ne gândim la milioanele de români care au plecat la muncă, există aceşti populişti care ne spun că Europa nu e soluţia bună, alţii care spun că trebuie desfiinţată şi că UE crează problemele naţionale”, a spus el.

„Avem acea discuție nefericită despre statul de drept în România. Și noi trebuie să suportăm pe unii politicieni care poate cu scopul de a-și curăța dosarele au pus în dificultate întreaga justiție. Își doresc să nu răspundă pentru faptele lor. Ce vină au românii pentru asta? Românii vor o țară europeană, prosperă.”, a spus Klaus Iohannis la TVR 1.

